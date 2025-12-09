Google Gemini soll Werbung ab 2026 bekommen

Google soll die Partner informiert haben, dass Gemini ab 2026 erste Anzeigen für Werbung ausspielen wird, so Adweek. Laut Quelle geht es konkret um Gemini und das Angebot im Web und der App und nicht um den KI-Modus, da gibt es Werbung.

Doch laut Dan Taylor, der das Werbegeschäft bei Google leitet, basiert die Meldung auf „uninformierten, anonymen Quellen, die falsche Behauptungen aufstellen“. Es gibt „derzeit keine Pläne“ für Werbung bei Gemini. Wichtig ist hier das „derzeit“.

Gemini: Werbung nur eine Frage der Zeit

Dan Taylor hätte auch sagen können, dass es keine Pläne gibt, das derzeit ist eine unnötige Ergänzung, mit der er sich dann nächstes Jahr herausreden kann. Und wir reden hier über Google, man benötigt keine Quelle, um zu behaupten, dass da in absehbarer Zeit auch Werbung in Gemini landen wird, das ist das Kerngeschäft.

Außerdem wird die Konkurrenz bei OpenAI bald Werbung in ChatGPT einbauen, es wird doch niemand glauben, dass Google seinen KI-Chatbot werbefrei hält. Es gibt viele Dementi bei solchen Gerüchten, die sich später als wahr herausstellen. Das dürfte ein klassischer Fall sein, daher eben direkt noch ein „derzeit“ im Statement.