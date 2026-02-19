Gemini bekommt neues KI-Musiktool: Eure Tracks auf Knopfdruck

Das Unternehmen Google DeepMind hat das Musikmodell Lyria 3 in Gemini eingeführt.

Nutzer ab 18 Jahren können damit eigene 30-Sekunden-Tracks erstellen, entweder über Texteingaben oder basierend auf hochgeladenen Fotos und Videos. Lyria 3 ist in mehreren Sprachen verfügbar, darunter Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Hindi, Japanisch, Koreanisch und Portugiesisch.

Das Modell erstellt automatisch Songtexte aus dem Prompt und erlaubt die Steuerung von Stil, Gesang und Tempo. Laut Unternehmensangaben liefert Lyria 3 realistische, musikalisch komplexe Ergebnisse.

Tracks enthalten individuelle Cover-Arts, die von Nano Banana generiert werden, und lassen sich direkt teilen oder herunterladen. Nutzer mit Google AI Plus-, Pro- oder Ultra-Abo erhalten höhere Limits bei der Track-Erstellung.

Funktionen, Nutzungsmöglichkeiten und Sicherheit von Lyria 3

Kernfeatures und kreative Optionen

Wesentliche Funktionen:

Automatische Songtextgenerierung basierend auf Textprompt oder Medieninput

Steuerung von Musikstil, Gesang und Tempo

30-Sekunden-Tracks mit individuellen Cover-Arts

SynthID-Wasserzeichen zur Identifikation generierter Inhalte

Filter und Richtlinien zur Vermeidung von Urheberrechtsverletzungen

Die Tracks dienen dem kreativen, individuellen Ausdruck und sind nicht zur Nachahmung bestehender Künstler gedacht. Inhalte, die möglicherweise Rechte verletzen, können gemeldet werden.

Ich halte Lyria 3 für ein vielseitiges Werkzeug, das besonders für Nutzer ohne musikalische Vorkenntnisse eine einfache Möglichkeit bietet, persönliche Musikstücke zu erstellen. Ich hab zwar aktuell nicht das Gefühl, dass ich eine Verwendung dafür haben werde, aber ein wenig ausprobieren werde ich es dennoch.