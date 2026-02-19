Dienste

Gemini bekommt neues KI-Musiktool: Eure Tracks auf Knopfdruck

Autor-Bild
Von
|

Das Unternehmen Google DeepMind hat das Musikmodell Lyria 3 in Gemini eingeführt.

Nutzer ab 18 Jahren können damit eigene 30-Sekunden-Tracks erstellen, entweder über Texteingaben oder basierend auf hochgeladenen Fotos und Videos. Lyria 3 ist in mehreren Sprachen verfügbar, darunter Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Hindi, Japanisch, Koreanisch und Portugiesisch.

Das Modell erstellt automatisch Songtexte aus dem Prompt und erlaubt die Steuerung von Stil, Gesang und Tempo. Laut Unternehmensangaben liefert Lyria 3 realistische, musikalisch komplexe Ergebnisse.

Tracks enthalten individuelle Cover-Arts, die von Nano Banana generiert werden, und lassen sich direkt teilen oder herunterladen. Nutzer mit Google AI Plus-, Pro- oder Ultra-Abo erhalten höhere Limits bei der Track-Erstellung.

Funktionen, Nutzungsmöglichkeiten und Sicherheit von Lyria 3

Kernfeatures und kreative Optionen

Wesentliche Funktionen:

  • Automatische Songtextgenerierung basierend auf Textprompt oder Medieninput
  • Steuerung von Musikstil, Gesang und Tempo
  • 30-Sekunden-Tracks mit individuellen Cover-Arts
  • SynthID-Wasserzeichen zur Identifikation generierter Inhalte
  • Filter und Richtlinien zur Vermeidung von Urheberrechtsverletzungen

Die Tracks dienen dem kreativen, individuellen Ausdruck und sind nicht zur Nachahmung bestehender Künstler gedacht. Inhalte, die möglicherweise Rechte verletzen, können gemeldet werden.

Ich halte Lyria 3 für ein vielseitiges Werkzeug, das besonders für Nutzer ohne musikalische Vorkenntnisse eine einfache Möglichkeit bietet, persönliche Musikstücke zu erstellen. Ich hab zwar aktuell nicht das Gefühl, dass ich eine Verwendung dafür haben werde, aber ein wenig ausprobieren werde ich es dennoch.

Google Maps 2024 Header

Google Maps: Eingeschränkte Nutzung ohne Anmeldung

Das Unternehmen Google schränkt die Nutzung von Google Maps ohne Anmeldung offenbar deutlich ein. Wer den Kartendienst im Browser ohne…

19. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Gemini bekommt neues KI-Musiktool: Eure Tracks auf Knopfdruck
Weitere Neuigkeiten
God Of War Kratos Schrei
Neues God of War könnte 2027 kommen und im Sommer gezeigt werden
in Gaming
Hyundai Ioniq 5 2024 Facelift Header
Hyundai: Ein Blick in den komplett neuen Ioniq 5
in Mobilität
Google Maps 2024 Header
Google Maps: Eingeschränkte Nutzung ohne Anmeldung
in Dienste
Echo Show: Berichte über kostenpflichtige Fotoanzeige
in Smart Home
Flottenkunden fordern 400 Kilometer Reichweite für Elektroautos
in Mobilität
iOS 26.4: Apple CarPlay bekommt neue Funktionen
in Mobilität
Meta: Erste Smartwatch soll Ende 2026 kommen
in Wearables
Dyson macht aus dem PencilVac den PencilWash
in Smart Home
Volkswagen: Da ist auch schon die nächste Krise
in Mobilität
Google Pixel 10a vorgestellt: Reicht das in diesem Jahr aus?
in Smartphones