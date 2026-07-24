Google Gemini ist auf dem Weg zu einem Milliarden-Dienst

Google hat Gemini in den letzten Monaten massiv gepusht und man merkt, dass das ein Dienst werden soll, der auf dem Level der Suche, Mail und anderen großen Diensten von Google mitmischt. Und man ist auch auf einem sehr guten Weg.

Im zweiten Quartal 2026 hat Google Gemini einen neuen Meilenstein mit 950 Millionen aktiven Nutzern erreicht. Anfang des Jahres waren es noch 750 Millionen und die Milliarde wird Google Gemini in diesem Jahr sicher auch noch knacken.

Man kann also durchaus sagen, dass Google das Rennen der KI-Dienste gerade für sich entscheidet und der dominante Player wird. Wobei man seine Marktmacht in diesem Fall durchaus ausnutzt, denn Gemini wird in jeden großen Dienst und in jede große Plattform von Google „gedrückt“, man kommt kaum noch um Gemini herum.

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