Google: „Android ist die schnellste mobile Plattform für das Surfen im Internet“

Google hat diese Woche einen „großen Meilenstein“ bekannt gegeben, denn man hat Android und Chrome in den letzten Monaten so angepasst, dass „Android nun die schnellste mobile Plattform für das Surfen im Internet ist“. Schneller als iOS.

Man nimmt hier also Werte von Benchmarks, einmal Speedometer und LoadLine. Das ist als Ausgangswert gut, aber wie ich hier zu Benchmarks stehe, ist vielleicht allgemein bekannt, ich bin kein Fan davon und nutze sie auch nicht in den Tests.

Es ist aber schön zu sehen, dass das für Google wichtig ist, denn ich glaube zwar nicht, dass das eine breite Masse auch nur ansatzweise interessiert, da andere Browser und Plattformen deswegen ja nicht „langsam“ sind, aber nur so tut sich etwas bei der Entwicklung und Konkurrenz ist immer wichtig für diesen Markt.

Am Ende wird also sicher keiner ein Android-Smartphone kaufen, nur weil Chrome dort minimal schneller als Safari bei iOS ist, aber vielleicht ist es etwas Ansporn für Apple, um iOS und die eigene Browserengine ebenfalls wieder etwas zu optimieren.