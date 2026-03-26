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Google: „Android ist die schnellste mobile Plattform für das Surfen im Internet“

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Google News
| 4 Kommentare
Bild: Google Chrome / KI-generiert

Google hat diese Woche einen „großen Meilenstein“ bekannt gegeben, denn man hat Android und Chrome in den letzten Monaten so angepasst, dass „Android nun die schnellste mobile Plattform für das Surfen im Internet ist“. Schneller als iOS.

Man nimmt hier also Werte von Benchmarks, einmal Speedometer und LoadLine. Das ist als Ausgangswert gut, aber wie ich hier zu Benchmarks stehe, ist vielleicht allgemein bekannt, ich bin kein Fan davon und nutze sie auch nicht in den Tests.

Es ist aber schön zu sehen, dass das für Google wichtig ist, denn ich glaube zwar nicht, dass das eine breite Masse auch nur ansatzweise interessiert, da andere Browser und Plattformen deswegen ja nicht „langsam“ sind, aber nur so tut sich etwas bei der Entwicklung und Konkurrenz ist immer wichtig für diesen Markt.

Am Ende wird also sicher keiner ein Android-Smartphone kaufen, nur weil Chrome dort minimal schneller als Safari bei iOS ist, aber vielleicht ist es etwas Ansporn für Apple, um iOS und die eigene Browserengine ebenfalls wieder etwas zu optimieren.

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25. März 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Aaron Matthiesen 🎖
    sagt am

    Chrome enthält keine Werbung, Herr Experte.

    Antworten
    1. It Experte blueskyer 👋
      sagt am zu Aaron Matthiesen ⇡

      Stimmt Chrome lässt erst gar keine Werbeblocker zu ;]

      Antworten
  2. It Experte blueskyer 👋
    sagt am

    Android und schnell. Erst mal den mit Werbung überfüllten Chrom Mist beseitigen und vernünftige Browser installieren, damit man Android überhaupt nutzen kann.

    Antworten
  3. Spiritogre 🎖
    sagt am

    Android ist die Plattform, die mich gar nicht ins Internet lässt…

    Ich habe ein etwas älteres Highend Tablet von Asus, ein absolut tolles Gerät das immer noch 1A funktioniert und auch recht flott ist, vom tollen Display mal ganz abgesehen.

    Wehrmutstropfen, es hat nur Android 7. Und seit einigen Monaten erlaubt Android 7 keine Internetverbindung mehr, nur WLAN. Wohl weil irgendwelche Zeretifikate abgelaufen sind und jedweden Browserzugriff unterbinden.

    Die einzige Möglichkeit wäre ein „Jailbreak“ und eine Custom Firmware. Die gehen scheinbar hoch bis Android 12. Da das auch nicht mehr die neuste Android Version ist, gehe ich mal davon aus, dass das Aufspielen den künstlichen Tod nur hinauszögert aber nicht verhindert.

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