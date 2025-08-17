Google: Die neuen Pixel-Smartphones kommen!

Google hat zum Event am 20. August geladen und ist nach Samsung der zweite Hersteller, der sein Lineup für den Herbst zeigt. Wir bekommen das neue Lineup der Pixel-Reihe, welches immer größer wird. Doch was ist 2025 alles geplant?

Google plant vier neue Pixel-Smartphones

Im Fokus dürften das Google Pixel 10 Pro und Google Pixel 10 Pro XL stehen, die beiden Flaggschiffe, die es wieder in zwei Größen gibt und die fast identisch sind.

Dazu gesellen sich das normale Google Pixel 10 und es gibt auch wieder ein Google Pixel 10 Pro Fold. Das faltbare Modell kommt aber vermutlich erst im Oktober auf den Markt. Ein Flip-Modell, wie es mal im Raum stand, wurde intern eingestellt.

Neues Google Pixel Tablet dauert noch

Neben den vier neuen Smartphones sehen wir auch die Google Pixel Watch 4, die es in zwei Größen geben wird, und die Google Pixel Buds 2a. Weitere Hardware ist für das Event nicht vorgesehen. Das Google Pixel Tablet 2 wurde bekanntlich in der Entwicklung eingestellt, aber es soll 2026 oder 2027 ein neues Tablet kommen.

Google TV wird auch keine Rolle spielen und Fitbit ist ebenfalls nicht von der Partie, jedenfalls mit Blick auf die Hardware, der Dienst ist Teil der Google Pixel Watch.

Google wird sich voll auf die KI fokussieren

Ich gehe aber sowieso davon aus, dass nicht die Hardware im Fokus steht, daher hat Google diese vorher auch schon gezeigt (und wir kennen sowieso alle Details), der Fokus dürfte voll und ganz auf der Software (und damit meine ich KI) liegen.

Das Google Pixel 9 Pro ist für mich das beste Android-Smartphone von 2024 und dementsprechend bin ich auf das Google Pixel 10 Pro gespannt und freue mich, dass Google an einem kompakten Flaggschiff festhält. Falls alles passt, und das deutet sich in den Gerüchten an, wird es auch in diesem Jahr wieder vorne liegen.