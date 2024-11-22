Google Pixel Tablet: Wie geht es in Zukunft weiter?

Es herrscht ein bisschen Verwirrung, wenn es um die Zukunft der Pixel Tablets bei Google geht, denn da gibt es derzeit unterschiedliche Aussagen. Auslöser war eine Meldung, dass Google das Pixel Tablet 3 vorzeitig in der Entwicklung gestoppt hat.

Dies führte auch dazu, dass einige Medien das Ende der Pixel-Tablets bei Google sahen, was mit Blick auf die Vorgehensweise bei Google nicht ungewöhnlich wäre.

Doch die Lage ist anders, so der Mishaal Rahman von Android Authority, der hier durchaus zuverlässige Quellen hat. Er hat sich nach den Meldungen, immerhin warf er wenige Tage vorher ein Google Pixel Tablet 2 in den Raum, erneut umgehört.

Google Pixel: Die Tablets dürften bleiben

Also, was stimmt denn nun? Bedenkt, dass es keine offiziellen Aussagen sind, aber falls seine Quelle richtig liegt, dann hat Google das Pixel Tablet 2 eingestellt. Man erkannte, dass das Tablet in der aktuellen Version keinen Gewinn einbringen wird.

Intern hatte die zweite Generation des Pixel Tablets den Codenamen „kiyomi“, den die andere Quelle mit dem Google Pixel Tablet 3 in Verbindung brachte. Es stimmt, dass dieses Gerät eingestellt wurde, aber es ist nicht das Google Pixel Tablet 3.

Google hat also vermutlich das Pixel Tablet 2 mit G4-Chip eingestellt, welches 2025 erscheinen sollte, doch es befindet sich ein Pixel Tablet in Entwicklung, was den G6-Chip erhalten soll und 2026 oder 2027 kommt. Falls es kommt.

Es gibt aktuell jedenfalls noch Tablet-Pläne bei Google, auch wenn es wohl ein paar Jahre dauern wird und natürlich wird das neue Pixel Tablet von offizieller Seite dann das Pixel Tablet 2 und nicht das Pixel Tablet 3. Nächstes Jahr steht aber nichts an.

Ich verbuche das als halbwegs positive Nachricht, auch wenn der Abstand bis zum nächsten Google Pixel Tablet sehr groß wäre. Aber es sieht so aus, als ob man bei Google nur eine Strategie für Tablets sucht, die Sparte wurde nicht eingestellt.