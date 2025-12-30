Google Fotos kommt 2026 auf Samsung TVs

Google und Samsung bringen Google Fotos nächstes Jahr auf die Smart TVs von Samsung und wollen euch eure Galerie bald auf dem großen Bildschirm zeigen.

Anfang 2026 geht es mit einer „Erinnerungen“-Funktion los, hier gibt es, basierend aus Zeit und Ort, gewisse Ereignisse mit euren persönlichen Fotos. Ende 2026 gibt es dann noch mehr Möglichkeiten für Nutzer, man kann sich zum Beispiel alle Bilder mit einem Auto, mit Meer, und so weiter anzeigen lassen. Und es kommt noch KI.

Die Smart TVs von Samsung bekommen Nano Banana, das KI-Modell von Google, mit dem ihr eure Bilder im Stil anpassen und „remixen“ könnt. Es klingt so, als ob Google Fotos nativ in Tizen (das OS von Samsung) integriert wird und das keine App ist. Doch aktuell fehlen auch noch ein paar wichtige Details zu dieser Funktion.

Es ist davon auszugehen, dass das auf den neuen Smart TVs für 2026 funktioniert, unklar ist aber, wie es mit älteren Modellen von Samsung aussieht. Man gibt nur an, dass die Funktionen von TV zu TV unterschiedlich sind, mehr sagt man noch nicht.