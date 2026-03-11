Software

Google kündigt „Neugestaltung“ für Android an

Autor-Bild
Von
Google News
|

Android ist ein normales Betriebssystem für Smartphones, welches von Google mit der Zeit auch für weitere Plattformen angepasst wurde, wie Smartwatches, TVs und Autos. Doch wir stehen vor einer ziemlich großen Veränderung, so Sameer Samat.

Der Chef der Android-Entwickung hat schon letzten Monat von einem ganz neuen Kapitel gesprochen und im Gespräch mit Android Authority hat er betont, dass Android 17 nur der Anfang ist und Android selbst vor einer Veränderung steht.

Android wird ein „Intelligent System“

Aus dem „Operating System“ wird ein „Intelligent System“ und das bedarf einer „Neugestaltung“ von Android. Es geht nicht nur darum, dass man Gemini hier und da in Apps packt, Google möchte die KI ganz tief in das System integrieren.

Ein Beispiel nennt Sameer Samat gleich auch noch. Bekommt man in Zukunft ein Rezept für ein Essen in Form eines Videos von YouTube geschickt, dann wird euch Android das Rezept aufschreiben und speichern und eine Einkaufsliste erstellen.

Bisher sind die Aussagen von Google nur kryptisch, Android 17 befindet sich aber auch noch in der Entwicklung. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass uns Google auf der I/O im Mai zeigt, wohin die Reise von Android geht und wie das in Zukunft aussehen soll. Ich glaube sowieso, dass das eine einzige KI-Veranstaltung wird.

Oppo setzt Apple und Samsung unter Druck

Apple plant für Ende 2026 das erste Foldable und möchte damit angeblich eine Schwäche bei faltbaren Smartphones lösen, denn man…

11. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Software / Google kündigt „Neugestaltung“ für Android an
Weitere Neuigkeiten
IKEA zeigt ganz neue Leuchte mit Matter-Support
in Smart Home
Oppo setzt Apple und Samsung unter Druck
in Smartphones
Porsche kündigt großen Neustart der Marke an
in Mobilität
Volkswagen Bank aktualisiert Tagesgeld: Alle Details zu den aktuellen Zinsen
in Fintech
WhatsApp und Facebook warnen jetzt aktiv vor Betrugsversuchen
in Social
Renault 5 Logo Header
Renault kündigt eine „neue Ära“ für Autos an
in Mobilität
C24 Bank Logo
C24 Bank integriert Handytarifvergleich
in Fintech
MacBook Neo: Apple denkt über Touchscreen nach
in Computer
Ford startet ab sofort mit optimierten Elektroautos
in Mobilität
Amazon revolutioniert die Arztpraxis – Europa schaut noch zu
in Dienste