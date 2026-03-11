Google kündigt „Neugestaltung“ für Android an

Android ist ein normales Betriebssystem für Smartphones, welches von Google mit der Zeit auch für weitere Plattformen angepasst wurde, wie Smartwatches, TVs und Autos. Doch wir stehen vor einer ziemlich großen Veränderung, so Sameer Samat.

Der Chef der Android-Entwickung hat schon letzten Monat von einem ganz neuen Kapitel gesprochen und im Gespräch mit Android Authority hat er betont, dass Android 17 nur der Anfang ist und Android selbst vor einer Veränderung steht.

Android wird ein „Intelligent System“

Aus dem „Operating System“ wird ein „Intelligent System“ und das bedarf einer „Neugestaltung“ von Android. Es geht nicht nur darum, dass man Gemini hier und da in Apps packt, Google möchte die KI ganz tief in das System integrieren.

Ein Beispiel nennt Sameer Samat gleich auch noch. Bekommt man in Zukunft ein Rezept für ein Essen in Form eines Videos von YouTube geschickt, dann wird euch Android das Rezept aufschreiben und speichern und eine Einkaufsliste erstellen.

Bisher sind die Aussagen von Google nur kryptisch, Android 17 befindet sich aber auch noch in der Entwicklung. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass uns Google auf der I/O im Mai zeigt, wohin die Reise von Android geht und wie das in Zukunft aussehen soll. Ich glaube sowieso, dass das eine einzige KI-Veranstaltung wird.