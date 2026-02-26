„Neues Kapitel für Android“: Google verspricht großartige Dinge

Google war am gestrigen Abend ebenfalls bei der Ankündigung der neuen Galaxy-Reihe von Samsung dabei und Sameer Samat, Chef des Android-Ökosystems, gab direkt vor Ort bekannt, dass jetzt „ein neues Kapitel für Android“ kommen wird.

Man plant mit Android „eine Plattform, die einen wirklich versteht und für einen arbeitet“. Google folgt bei Android einer Strategie, die viele derzeit verfolgen, denn es ist ein „Übergang von einem Betriebssystem zu einem intelligenten System“.

Bei Android 17, was sich mittlerweile in der Beta befindet, werden wir noch viele „großartige Dinge“ in diesem Jahr sehen, so Sameer Samat weiter. Diese wird man in den „kommenden Monaten“ zeigen, vermutlich auf dem Google-Event im Mai.