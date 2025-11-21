Google macht Android Auto deutlich schlauer

Das Jahr neigt sich dem Ende und somit hat auch der alte Google Assistant ein Ablaufdatum, denn dieser hat keine Zukunft bei Google. Der Fokus liegt jetzt voll auf Gooogle Gemini und der neue KI-Assistent wandert offiziell in Android Auto.

Dieser Schritt hat sich schon vor vielen Monaten angedeutet und jetzt hat Google offiziell verraten, dass der Rollout begonnen hat – weltweit und in 45 Sprachen.

In einem passenden Blogeintrag und Video gibt es auch direkt ein paar Tipps, was man Gemini so alles fragen und was man damit Neues machen kann. Doch das ist nur der Anfang, so Google, die KI im Auto soll weiter ausgebaut und in Zukunft noch deutlich mächtiger werden. Bei Android Automotive geht es übrigens auch los.