Google Maps wird dank Gemini deutlich mächtiger

Google packt Gemini nach und nach in immer mehr Dienste und baut die KI mit neuen Möglichkeiten aus. Als Nächstes steht Google Maps auf dem Plan, wenn auch vorerst nur in den USA, wo es Ende November bei Android und iOS losgeht.

Mit Gemini könnt ihr direkt in Google Maps zum Beispiel nach einem Restaurant mit speziellen Anforderungen fragen, es gibt beim Navigieren praktische Hinweise (bei der Tankstelle an der Ecke abbiegen), die App warnt euch auch ohne eine aktive Navigation von Staus und mit Lens kann man bekannte Orte identifizieren lassen.

Bisher ist noch unklar, wie und wann Gemini bei Google Maps in Deutschland in der App landen wird, aber ich würde eher 2026 damit rechnen. Ich gehe davon aus, dass die KI von Google dann auch endlich bei Android Automotive einziehen wird.

