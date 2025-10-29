Google überrascht: Pixel-Reparaturen jetzt direkt bei MediaMarkt Saturn

Google startet in Deutschland mit MediaMarkt Saturn einen Reparaturservice für Pixel-Smartphones.

Google hat eine neue Partnerschaft mit dem Elektronikhändler MediaMarkt Saturn gestartet. Laut Unternehmensangaben können Besitzer eines Pixel-Geräts ihr Smartphone ab sofort für Reparaturen direkt in den Smartbars von MediaMarkt und Saturn abgeben. Ziel sei es, die Nutzungsdauer der Geräte zu verlängern und Originalteile leichter zugänglich zu machen.

Pixel-Reparaturen direkt im Handel starten

Die Kooperation ist Teil von Googles Nachhaltigkeitsstrategie. Durch die Zusammenarbeit mit MediaMarktSaturn sollen Wartungen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Garantie schneller und einfacher erfolgen.

Die wichtigsten Abläufe im neuen Reparaturservice:

Online-Termin über das Google-Reparaturportal starten

Smartbar in der Nähe auswählen für Express-Service

Reparatur abhängig von Teileverfügbarkeit meist am selben Tag

Komplexe Fälle gehen an ein zentrales Reparaturzentrum

Der Service wird laut Google schrittweise ausgebaut. Zum Start sind 64 Standorte in Deutschland sowie ein zentrales Reparaturzentrum beteiligt. Bis Ende 2026 sollen alle rund 300 Smartbars der MediaMarktSaturn-Gruppe den Service anbieten können.