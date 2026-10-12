Google zeigt morgen offiziell neue Fitbit-Hardware

Google hat bestätigt, dass man morgen neue Hardware zeigen wird und es handelt sich dabei um eine Neuheit von Fitbit. Diese wurde vom Health-Account mit einem ersten Bild angeteasert und Google spricht dort auch ganz offiziell von „Edge“.

Es dürfte sich also um den neuen Fitness-Tracker handeln, denn wir sehen heute das Google Fitbit Edge, zu dem es erst letzte Woche fast alle Details gab. Sobald das Wearable offiziell ist, werden wir euch hier natürlich entsprechen informieren.

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