GTA 6: Das Datum und die vielen Falschmeldungen

Es ist zwar nicht ungewöhnlich, dass Rockstar Games ein Spiel mehrmals vor dem Release verschiebt, aber GTA 6 ist mittlerweile auf einem anderen Level, als jedes Spiel davor. Und daher, und das merken wir auch, ein Garant in den Schlagzeilen.

Jedes kleine Detail wird aufgesaugt und geteilt, aber leider nicht immer richtig. Vor ein paar Tagen äußerte sich Jason Schreier zum Stand von GTA 6 und gab an, dass es gut für Ende 2026 aussieht, so ein Release bei einem Spiel aber nie sicher sei.

Das sorgte für eine absurde Welle an Falschmeldungen, wie er diese Woche in seinem Newsletter bei Bloomberg berichtete. Einige Medien sprachen davon, dass GTA 6 sicher verschoben wird und verdrehten die Aussage von Schreier komplett.

GTA 6: Todesdrohung für Schlagzeile

Doch nicht nur das, diese Meldung verärgerte einige Nutzer so sehr, dass der Autor von Bloomberg negative Mails und sogar eine Todesdrohung bekam. Und der Kurs von Take-Two stürzte etwas ab, denn es hängt jetzt alles am Release von GTA 6.

In der heutigen Zeit geht es mittlerweile schnell und soziale Medien sorgen dafür, dass sich Falschmeldungen direkt weit verbreiten. Und viele Nutzer werden den Newsletter von Jason Schreier sicher nicht lesen und ihre Sicht erneut reflektieren.