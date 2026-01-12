Gaming

GTA 6: Das Datum und die vielen Falschmeldungen

Autor-Bild
Von
|
Gta 6 Grand Theft Auto Header

Es ist zwar nicht ungewöhnlich, dass Rockstar Games ein Spiel mehrmals vor dem Release verschiebt, aber GTA 6 ist mittlerweile auf einem anderen Level, als jedes Spiel davor. Und daher, und das merken wir auch, ein Garant in den Schlagzeilen.

Jedes kleine Detail wird aufgesaugt und geteilt, aber leider nicht immer richtig. Vor ein paar Tagen äußerte sich Jason Schreier zum Stand von GTA 6 und gab an, dass es gut für Ende 2026 aussieht, so ein Release bei einem Spiel aber nie sicher sei.

Das sorgte für eine absurde Welle an Falschmeldungen, wie er diese Woche in seinem Newsletter bei Bloomberg berichtete. Einige Medien sprachen davon, dass GTA 6 sicher verschoben wird und verdrehten die Aussage von Schreier komplett.

GTA 6: Todesdrohung für Schlagzeile

Doch nicht nur das, diese Meldung verärgerte einige Nutzer so sehr, dass der Autor von Bloomberg negative Mails und sogar eine Todesdrohung bekam. Und der Kurs von Take-Two stürzte etwas ab, denn es hängt jetzt alles am Release von GTA 6.

In der heutigen Zeit geht es mittlerweile schnell und soziale Medien sorgen dafür, dass sich Falschmeldungen direkt weit verbreiten. Und viele Nutzer werden den Newsletter von Jason Schreier sicher nicht lesen und ihre Sicht erneut reflektieren.

Steam Machine: Wird der Preis ein Problem für Valve?

Valve wollte bei der Ankündigung der Steam Machine keinen Preis nennen, sprach allerdings von einem „guten Deal“ für die Konsole.…

12. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / GTA 6: Das Datum und die vielen Falschmeldungen
Weitere Neuigkeiten
Stranger Things 5: Netflix zeigt ab heute „Ein letztes Abenteuer“
in News
Steam Machine: Wird der Preis ein Problem für Valve?
in Gaming
Apple Event September 2021 Header
Die große Doppelmoral von Apple
in Marktgeschehen
Elektroautos von BMW erleben einen Dämpfer
in Mobilität
Playstation Portal Front Astro
PlayStation Portal Pro: Sony plant offenbar neue Version des Handhelds
in Gaming
Roborock präsentiert Saugroboter-Weltneuheit
in Smart Home
Avatar Header
Disney dominiert das Kino und Leonardo DiCaprio sieht Zukunft kritisch
in News
Mein Tipp der Woche: Withings BeamO
in Kommentar
backFlip 02/2026: Stranger Things 5 Folge 9 bei Netflix
in backFlip
1822direkt
1822direkt: Prämienoffensive mit Girokonto, Depot und Tagesgeld
in Fintech