Gaming
GTA 6: Datum für den offiziellen Soundtrack steht fest
Das neue GTA bekommt nicht nur ein eigenes Album, es gibt auch einen eigenen Soundtrack zum Spiel. Rockstar hat sich dafür Justice geschnappt und die erste Single „Flower In A Hurricane“ ist erhältlich und sie ist im Launch Trailer zu hören.
Doch es kommt natürlich noch mehr, genau genommen werden es 50 Songs sein, die man in GTA 6 hören kann. Diese Woche gibt es einen neuen Song (Justice ft. Gesaffelstein – Pusher), den man schon jetzt bei Spotify und Co. abrufen kann.
Der komplette Soundtrack erscheint übrigens erst am 11. Dezember und nicht, wie das Album mit den Liedern, zum Release des Spiels am 19. November. Das ist im Moment jedenfalls die Info bei Apple Music, von Rockstar gibt es noch keine Details.
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