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GTA 6 ist für die PlayStation 5 Pro optimiert

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Gta 6 Jason Duval

Rockstar Games startet um 0 Uhr den Vorverkauf von GTA 6, wir müssen uns also noch ein bisschen gedulden. In Neuseeland ist aber schon der 25. Juni und dort ist GTA 6 tatsächlich ab sofort verfügbar – mit neuen Details zur PlayStation 5 Pro.

Sony warb heute damit, dass die PS5 das beste Erlebnis für GTA 6 sei, schwieg jedoch zur PS5 Pro. Da GTA 6 allerdings ab sofort im PlayStation Store Neuseeland erhältlich ist, wissen wir, dass die Pro-Version unterstützt wird, das Logo ist da:

Doch „PS5 Pro Enhanced“ bedeutet nicht, dass auch PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution, Upscaling-Technologie) unterstützt wird, geschweige denn, ob PSSR 2.0 implementiert wurde. Einen Hinweis dazu findet man weiterhin nicht.

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24. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Kurt 🔆
    sagt am

    manche Leute sind so krass drauf die wollen einen VPN nutzen um vorzubestellen 🤦‍♂️😂😂

    Antworten

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