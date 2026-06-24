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Sony bestätigt offiziell: GTA 6 „spielt sich am besten auf PS5“

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Rockstar Games gab heute bekannt, ab wann man GTA 6 vorbestellen kann, was es für Extras gibt und was das Spiel kostet. Kurz nach der Meldung ging direkt noch ein Beitrag von Sony auf dem offiziellen PlayStation Blog mit mehr Details online.

Dort hat man bestätigt, was wir schon lange wissen, es gibt bei GTA 6 eine „enge Partnerschaft zwischen Sony Interactive Entertainment und Rockstar Games“. Das neue „Grand Theft Auto VI spielt sich am besten auf PS5“, so Sony ganz offiziell.

Warum? GTA 6 unterstützt das haptische Feedback des DualSense-Controllers, die adaptiven Trigger wurden implementiert, der integrierte Lautsprecher liefert euch Soundeffekte, Tempest 3D AudioTech ist mit dabei und GTA 6 nutzt auch die SSD.

GTA 6: Und was ist mit der PS5 Pro?

Sony schweigt jedoch zur PlayStation 5 Pro im Beitrag und erwähnt auch kein PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution, Upscaling-Technologie), es bleibt also noch unklar, ob die Pro-Version unterstützt wird. Ich erwarte das bei GTA 6 eigentlich.

Unter einer „engen Partnerschaft“ verstehe ich, dass man die Plattform komplett ausreizt und PSSR ist für Sony sehr wichtig, auch in Zukunft bei der PS6. Vielleicht will man sich dieses Highlight aber noch für einen späteren Zeitpunkt aufheben?

Bisher ist GTA 6 noch nicht im PlayStation Store online, man kann sich weiterhin nur vormerken. Spätestens zum Vorverkauf werden wir dann aber sehen, ob es da ein kleines „PS5 Pro Enhanced“-Logo gibt. Alles andere wäre schon enttäuschend.

PS: Dieser Hinweis dürfte die Verkaufszahlen aber so oder so ankurbeln.

Rockstar: GTA 6 ist ein „Singleplayer-Erlebnis“

Am 19. November startet GTA 6 und heute um Mitternacht startet der Vorverkauf für das neue Spiel. Wer direkt zum…

24. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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