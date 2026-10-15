Gaming

GTA 6 kann doch das „Spiel des Jahres“ werden

Oliver Schwuchow
Von
Gta 6 Grand Theft Auto Header

Es gibt zwar viele Awards für die besten Spiele des Jahres, aber vor allem der Gewinner der „The Game Awards“ wird gerne als bestes Spiel hervorgehoben. Ist am Ende auch nur eine subjektive Entscheidung, aber doch eine wichtige Trophäe.

Die zwei größten Blockbuster des Jahres kommen erst noch und vor allem GTA 6 wäre mit einem Release am 19. November in den letzten Jahren zu spät für eine Nominierung gewesen. In diesem Jahr wurden die Regeln aber etwas angepasst.

Die Spiele müssen für Spieler spätestens am Freitag, dem 20. November 2026, um 21:00 Uhr PT im Handel erhältlich sein. In der Kategorie „Players’ Voice“ müssen die Spiele spätestens am 30. November 2026 ausgeliefert werden.

Ich habe mir schon gedacht, dass Geoff Keighley die Regeln etwas anpasst und wir das Event ein paar Tage nach dem Release von GTA 6, wenn sicher immer noch alle darüber sprechen, nicht ohne eine Nominierung feiern. Und es würde mich nicht wundern, wenn GTA 6 das Rennen macht und alle möglichen Preise gewinnen wird.

Doch ich bleibe auch dabei, das Event ergibt im Dezember keinen Sinn, auch der 30. November als letzter Stichtag ist schlecht, da man somit ja noch einen vollen Monat des Jahres streicht. Doch da so ein Event mit Trailern und Werbung kurz vor Weihnachten lukrativer für Geoff Keighley ist, werden wir es nie im Januar sehen.

Gta 6 2026 Header
Gaming · 15. Oktober 2026

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