GTA 6 kommt in zwei Wochen: Rockstar teilt viele neue Inhalte

Es ist Donnerstag, es ist 16 Uhr (okay, kurz nach 16 Uhr) und somit Zeit für neue Details zu GTA 6. Heute gibt es aber keine konkreten Details, denn Rockstar feiert einfach nur, dass das Spiel in exakt zwei Wochen endlich verfügbar sein wird.

Wie? Mit der „Grand Theft Auto VI Launch Gallery“, also quasi das, was eigentlich gut zwei Wochen vorher der Launch Trailer ist (der aber einen Monat vorher kam), nur mit Screenshots. Auf dieser Seite von Rockstar gibt es viele neue Bilder.

Das ist schon eher Marketing, wie ich es mir wünsche. Kein Merch, keine geplanten Interviews mit der PR-Sparte, einfach nur Bilder aus dem Spiel, welche uns die Welt von GTA 6 zeigen. Und die sieht, mit jedem neuen Inhalt, immer besser aus.

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