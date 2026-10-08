GTA 6: Rockstar nennt offizielle und neue Details

Es ist Donnerstag und wir haben heute mal wieder neue Details zu GTA 6 von Rockstar selbst bekommen, kurz nach dem ziemlich großen Leak am Mittag. Und es gibt endlich mal wieder Details zum Spiel selbst und nicht nur neues Merch.

Musik wird in GTA 6 eine wichtige Rolle spielen, so Rockstar, was bei der Reihe aber seit Jahren üblich ist. In einem ausführlichen Blogeintrag beleuchtet man sechs Radiosender in Leonidas und es gibt auch eine neue Sonderseite, nur für Musik.

Dort könnt ihr auch schon in die sechs Sender reinhören. Und es gibt noch zwei Neuerungen, denn Rockstar hat eigene Podcasts für GTA 6 erstellen lassen und man kann auch zu Fuß seine Podcasts und Musik hören, nicht mehr nur im Auto.

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