Half-Life 3 steht an: Neues Gerücht wird viele Fans freuen

Man sollte seine Erwartungen weiterhin senken und sich nicht zu sehr darauf verlassen, dass Valve wirklich ein normales Half-Life 3 plant, aber es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas rund um diese Marke in absehbarer Zeit erscheinen.

Es ist ein neues Spiel rund um Half-Life in Entwicklung und sei bereits in einem guten Zustand. Als möglicher Release wird mittlerweile 2026 gehandelt, was echt absurd wäre, GTA 6 und Half-Life 3 im selben Jahr, das wäre eine Besonderheit.

Wir werden es aber vermutlich schon bald erfahren, denn laut Tyler McVicker gibt es Hinweise, dass Valve am ersten Trailer für Half-Life 3 sitzt.  Und dieses Mal soll der Trailer nicht, wie sonst bei Valve, viele Monate (meist ein gutes Jahr) vor dem Release erscheinen, der Release steht (wie bei Alyx) zeitnah nach dem Video an.

Es dürfte ein spannendes Jahr für Valve werden, denn es stehen mehrere neue Produkte (neues Steam DeckKonsoleVR-Headset) im Raum und ein neues Half-Life könnte dieses Lineup begleiten. Mal schauen, ob es 2025 offizielle Details gibt.

