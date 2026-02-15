Mein Tipp der Woche: HBO Max

HBO Max begleitet mich jetzt seit einigen Tagen als Streamingdienst und ich habe mir mittlerweile den ein oder anderen Inhalt angeschaut. Unter anderem auch die neue GoT-Serie „A Knight of the Seven Kingdoms“, die mir bisher gut gefällt. Das könnte dann bald ein eigener Tipp der Woche werden, noch läuft die HBO-Serie.

Doch für mich wurde damit ein Wunsch erfüllt, den mir Sky bzw. WOW all die Jahre verwehrt hat, denn es gibt die (oft sehr hochwertigen) HBO-Inhalte endlich in 4K HDR und mit Dolby Atmos. Das ist mit 17 Euro im Monat kein Schnäppchen, keine Frage, aber es ist schön, dass man diese Option endlich in Deutschland bekommt.

HBO Max macht bisher jedenfalls einen grundsoliden Eindruck als App und Dienst, auch wenn die Auswahl zum Start für mich überschaubar ist, weil man die Inhalte in den letzten Jahren an andere Anbieter verkauft hat. Doch mit der Zeit wird sich das ändern und neue Inhalte landen in Zukunft beispielsweise nicht mehr bei WOW.

Ja, ich bin auch kein Fan davon, dass man noch einen Dienst hat, bei dem man das Abo wechseln muss, grundsätzlich bin ich aber von Konkurrenz überzeugt. Gäbe es diese nicht, würde ich mir die neue GoT-Serie sicher wieder in mittelmäßiger Bild- und Tonqualität bei WOW anschauen. Diese Zeiten sind jetzt aber endlich vorbei.

Mal schauen, wie sich das entwickelt, falls der Warner-Netflix-Deal durchgeht, ich glaube nicht, dass Netflix dann mehrere Abos anbieten wird, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aktuell bin ich nur froh, dass HBO Max jetzt auch in Deutschland verfügbar ist und ich die neuen HBO-Inhalte endlich in guter Qualität schauen kann.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.