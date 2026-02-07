HBO Max und MagentaTV landen auf MEDION-TVs

Der Elektronikhersteller MEDION integriert die Streaming-Apps HBO Max und MagentaTV auf allen Fernsehern mit dem Betriebssystem VIDAA.

Seit dem 13. Januar 2026 ist der Streamingdienst HBO Max offiziell in Deutschland verfügbar und kann auf MEDION-Fernsehern mit VIDAA-Betriebssystem direkt als App genutzt werden. Gleichzeitig steht auch MagentaTV neu auf diesen Geräten bereit. Laut Unternehmensangaben erweitert MEDION damit das Entertainment-Angebot für seine TV-Kunden.

Das Portfolio der MEDION-Smart-TVs mit VIDAA reicht von kompakten 24-Zoll-HD-Modellen bis zu 65-Zoll-QLED-Fernsehern mit UHD-Auflösung von 3.840 × 2.160 Pixeln. Je nach Modell unterstützen die Geräte Funktionen wie HDR, Dolby Vision und MEMC. Unterschiedliche Designs und technische Ausstattungen sind laut MEDION über den firmeneigenen Onlineshop erhältlich.

Streaming und Live-Sport auf MEDION-Fernsehern

Die Bereitstellung der beiden Apps erfolgt vor dem Start mehrerer internationaler Sportgroßereignisse. Am 6. Februar 2026 beginnen die Olympischen Winterspiele in Italien. Nach Angaben des Unternehmens berichten HBO Max und Discovery+ umfassend über alle Wettbewerbe, während andere Anbieter nur ausgewählte Inhalte zeigen.

MagentaTV richtet den Fokus zusätzlich auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA. Dort sollen alle 104 Spiele live übertragen werden, während ARD und ZDF laut Anbieterangaben eine geringere Anzahl zeigen.

Für die Nutzung von HBO Max und MagentaTV sind jeweils ein kostenpflichtiges Abonnement sowie ein Internetanschluss erforderlich.