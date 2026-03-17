Hitman: Agent 47 bekommt doch keine Serie

Es gibt Spiele, die man vielleicht lieber nicht als Film oder Serie adaptieren sollte, und Hitman gehört für mich dazu. Agent 47 ist ruhig, das Spiel oft langsam und der Fokus liegt fast ausschließlich auf dem Gameplay, die Geschichte ist Beiwerk.

Aber 2007 und 2015 versuchte man es im Kino, ohne großen Erfolg. Dafür sollte Derek Kolstad, u.a. durch John Wick bekannt, mit einer Serie für Hulu sorgen, die 2017 bestätigt wurde. Doch das Projekt wurde eingestellt, wie The Direct berichtet.

Für Kolstad kam das „wie ein Dolchstoß in die Brust“, da er laut eigenen Angaben großes Interesse an einer Adaption des Charakter gehabt hätte. Aktuell ist es also etwas ruhiger bei Agent 47, die Entwickler selbst (IOI) konzentrieren sich gerade auf 007, ein neues Spiel rund um den Auftragskiller soll aber auch wieder kommen.