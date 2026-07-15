Smart Home

Homematic IP erhält neues Alarmsystem per App-Update

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Homematic IP (Bild: KI-generiert)

Die Homematic IP App erhält mit Version 3.8.18 ein neues Alarmsystem und eine erweiterte Gerätesuche.

Homematic IP hat den Rollout der App-Version 3.8.18 gestartet. Das kostenlose Update erweitert die Anwendung um neue Suchfunktionen und bereitet die Freischaltung eines überarbeiteten Alarmsystems vor. Dieses soll laut Unternehmensangaben ab dem 22. Juli 2026 für alle Nutzer verfügbar sein.

Nach Angaben des Unternehmens bündelt das neue Alarmsystem sicherheitsrelevante Geräte, Ereignisse und Statusinformationen in einer zentralen Übersicht. Nutzer können dort verschiedene Überwachungsmodi aktivieren, den Gerätestatus kontrollieren und bei Bedarf einen Panikalarm auslösen.

Neues Alarmsystem und verbesserte Gerätesuche

Zusätzlich verbessert das Update die Suche innerhalb der Geräteliste. Geräte lassen sich nun auch über ihre Produktkurzbezeichnungen wie HmIP-PSM-2 finden. Das soll das Auffinden einzelner Komponenten insbesondere in größeren Smart-Home-Installationen vereinfachen.

Laut Homematic IP werden außerdem Videofeeds der neuen Sicherheitskameras in die Alarmübersicht integriert. Die Kameras sollen ab dem 31. Juli 2026 im Handel erhältlich sein. Der Rollout der App erfolgt schrittweise, sodass das Update innerhalb weniger Tage alle Nutzer erreichen soll.

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