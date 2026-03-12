Überraschende Wendung: Honda stellt mehrere Elektroautos ein

Honda wollte mit der „Serie 0“ endlich zur Konkurrenz aufholen und ein Portfolio an Elektroautos auf den Markt bringen. Den Anfang sollten laut Honda ein SUV und eine Limousine machen, insgesamt waren bis 2030 sogar sieben Modelle geplant.

Doch das wird nicht passieren und es deutete sich schon 2025 eine Planänderung bei Honda an. Honda bringt die zwei 0-Modelle nicht auf den Markt und streicht ein drittes US-Modell. Die Planänderung stürzt Honda erstmals in die Verlustzone.

Es geht so langsam um die Zukunft der Marke, jedenfalls auf vier Rädern, denn es benötigt dringend eine neue und stabile Strategie für Honda. Das neue Logo sollte 2027 ein Zeichen für den Neuanfang werden, jetzt steht es für die große Krise.

Großer Wandel der Automobilbranche

Man merkt, dass die Hersteller die Krisen kaum noch stemmen können, denn der Wandel (Elektromobilität, Software, Digitalisierung) ist eine Sache und für sich groß genug, der Absturz in China und die US-Zölle sind für viele langsam aber zu viel.

Wer die Automobilbranche schon länger und intensiver verfolgt, für den wird das alles nicht überraschend kommen, einige Marken haben es sogar immer wieder betont, aber ich beobachte, dass einige doch von der Wucht überrascht sind.

Dinge wie die US-Zölle wirken auch gerade wie ein Katalysator.

Es werden harte Jahre, nicht nur für etablierte Autohersteller, auch für Neulinge wie Tesla und der extreme Preiskampf in China wird auch noch Opfer fordern. Ich finde eine Disruption immer spannend, dieses Mal wäre mir aber doch etwas weniger Spannung lieb, denn es ist immerhin die größte Branche in Deutschland. Noch.