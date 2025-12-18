Horizon: Sony beerdigt die billige China-Kopie

Gaming

Tencent wollte eigentlich einst mit Sony an einem Horizon-Spiel arbeiten, doch die hatten daran kein Interesse. Daher entschied man sich in China für eine sehr dreiste Kopie und Sony hab im Sommer an, dass man jetzt dagegen vorgehen wird.

Mittlerweile haben sich die zwei Unternehmen geeinigt, nennen aber keine Details zum Deal. Da „Light of Motiram“, wie die Kopie hieß, jedoch von Steam und Co. entfernt wurde, hat Sony dafür gesorgt, dass Tencent das Spiel einstellen muss.

Von offizieller Seite gab es weder von Sony noch von Tencent ein Statement und wird es laut Sprechern auch nicht geben. Im Sommer folgte hier noch ein kleiner Schlagabtausch (Tencent sah es nicht ganz ein), aber jetzt ist die Sache erledigt.

