Huawei MatePad Mini: Das Apple iPad Mini, welches sich Apple-Nutzer wünschen

Von
Apple spendierte dem iPad Mini zwar vor ein paar Jahren ein etwas größeres Upgrade, doch das Tablet wird bis heute eher lieblos behandelt. Es existiert so nebenbei, hat aber kein modernes Display, dicke Ränder und keinen aktuellen Chip.

Konkurrenz gibt es aber kaum und diese Größe ist bei Tablets sowieso nicht so beliebt, daher kann sich Apple das erlauben. Huawei hat mit dem MatePad Mini jetzt aber ein Tablet vorgestellt, welches sich viele sicher von Apple wünschen würden.

Das Huawei MatePad Mini besitzt ein 8,8 Zoll großes OLED-Display mit 120 Hz, einem sehr dünnen Displayrand und kann bis zu 1.800 Nits hell werden. Dazu gibt es übrigens mindestens 12 GB RAM und bis zu 16 GB RAM und die Hauptkamera ist gut, es ist ein aktueller und sehr solider Sensor mit 50 Megapixel, der nützlich ist.

Ich habe schon vor gut einem Jahrzehnt aufgeschrieben, dass sowas wie ein iPad Mini Pro optimal wäre und ich bin zwar mit dem aktuellen iPad Pro sehr zufrieden, aber ein ca. 9 Zoll großes Tablet mit so einem Display klingt für mich verdammt gut.

Bisher wurde das Huawei MatePad Mini nur in China vorgestellt, es ist noch nicht klar, ob Huawei es nach Deutschland bringt. Und selbst wenn, es bleibt der Nachteil, dass es keine Google-Apps gibt, daher ist das für viele sicher nicht so relevant.

Doch ich finde es schön, dass so ein Tablet existiert und Apple soll dem iPad Mini nächstes Jahr angeblich auch OLED spendieren, vielleicht kommen wir der Sache ja näher. Ich glaube es zwar nicht, da es wohl keine 120 Hz gibt und ein alter Chip verbaut ist, aber in ein paar Jahren vielleicht, ich gebe die Hoffnung nicht auf.

Google verkauft jetzt Pixel-Fanartikel

Google hat sein Angebot im hauseigenen Store erweitert und verkauft jetzt auch Fanartikel für Pixel-Nutzer. Dazu gehören ein Langarmshirt, eine…

5. September 2025 | Jetzt lesen →

