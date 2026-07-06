Cupra geht neue Wege mit seinen Elektroautos

Der kommende Cupra Raval, der kompakte Stadtflitzer der VW-Marke, macht bald den Anfang mit einer „Gravel“-Edition, so Edison. Es handelt sich dabei um eine SUV-Optik mit einem höheren Fahrwerk, die ein Offroad-Image vermitteln soll.

Später folgen noch der Cupra Born und der Cupra Tavascan, bei dem so ein Schritt vermutlich am meisten Sinn ergibt, so die Quelle. Das sei „alles noch geheim“, wird aber bald offiziell bekannt gegeben, denn schon im Herbst geht es bei Cupra los.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Quelle über einen Cupra Raval Gravel spricht, offiziell bestätigt oder gezeigt wurde dieser bisher jedoch nicht. Cupra hat einige Überraschungen und Ankündigungen für das Goodwood Festival of Speed 2026 diese Woche versprochen, womöglich werden wir dort die Gravel-Editionen sehen.

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