Mobilität

Cupra geht neue Wege mit seinen Elektroautos

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare

Der kommende Cupra Raval, der kompakte Stadtflitzer der VW-Marke, macht bald den Anfang mit einer „Gravel“-Edition, so Edison. Es handelt sich dabei um eine SUV-Optik mit einem höheren Fahrwerk, die ein Offroad-Image vermitteln soll.

Später folgen noch der Cupra Born und der Cupra Tavascan, bei dem so ein Schritt vermutlich am meisten Sinn ergibt, so die Quelle. Das sei „alles noch geheim“, wird aber bald offiziell bekannt gegeben, denn schon im Herbst geht es bei Cupra los.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Quelle über einen Cupra Raval Gravel spricht, offiziell bestätigt oder gezeigt wurde dieser bisher jedoch nicht. Cupra hat einige Überraschungen und Ankündigungen für das Goodwood Festival of Speed 2026 diese Woche versprochen, womöglich werden wir dort die Gravel-Editionen sehen.

Mercedes G Klasse 2025 Header

Mercedes plant „kleine G-Klasse“ für 2027

Mercedes möchte das gute Image der G-Klasse nutzen und plant für 2027 eine kleine Version, die auf der MMA-Plattform basiert.…

5. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden 2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Dayli Driver 👋
    sagt am

    Proleten Karre die früher M3 und ATU Tuning gefahren haben mit Center Position, flachen Sitzen und Fahrwerk wie Krankenfahrstuhl.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Dayli Driver ⇡

      Und Personen, die sowas pauschal und annonym in Kommentaren abgeben fühlen sich damit besser und stärken auf diese Weise ihr Sekbstbewusstsein?

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Cupra geht neue Wege mit seinen Elektroautos
Weitere Neuigkeiten
PlayStation: Regel für „gelöschte Accounts“ feuert Kritik weiter an
in Gaming
Cyberpunk 2077 feiert nächsten Meilenstein vor dem Nachfolger
in Gaming
Mercedes in der Krise: Muss jetzt der Chef gehen?
in Mobilität
Apple: Rätselraten bei den ganz neuen AirPods
in Audio
Whoop, Fitbit Air und mehr: Warum ich aktuell kein Band mehr trage
in Kommentar
Mercedes G Klasse 2025 Header
Mercedes plant „kleine G-Klasse“ für 2027
in Mobilität
Mein Tipp der Woche: Apple Watch (statt Ultra)
in Kommentar
backFlip 27/2026: Postbank startet Zins-Offensive – neue Tagesgeldaktion
in backFlip
ProSiebenSat.1 bringt jetzt Video-Podcasts auf Joyn
in Unterhaltung
Euro NCAP warnt vor gravierenden Sicherheitslücken bei Lkw-Unterfahrschutz
in Mobilität