i-Kfz-App jetzt auch für Firmen: Fahrzeugschein per QR-Code

Die i-Kfz-App ermöglicht Unternehmen ab sofort die Nutzung des digitalen Fahrzeugscheins per QR-Code.

Seit November 2025 können Halter ihren Fahrzeugschein digital in der App verwalten. Bislang war dafür die eID-Funktion des Personalausweises erforderlich. Nun lässt sich der Fahrzeugschein im Rahmen einer digitalen Zulassung zusätzlich per QR-Code übertragen, der am Ende des Prozesses automatisch generiert wird.

Digitaler Fahrzeugschein per QR-Code vereinfacht Fuhrparkverwaltung

Das Angebot wird ziemlich gut angenommen. Nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums zählt die App mehr als 1,5 Millionen Nutzer. Der neue QR-Code-Prozess soll insbesondere Betrieben Vorteile bieten, da mehrere Fahrzeugscheine ohne Zugriff auf eID-Daten verwaltet werden können.

Besonders relevant für:

  • Unternehmen
  • Handwerksbetriebe
  • Dienstleister
  • Fuhrparkbetreiber

Laut Kraftfahrt-Bundesamt erhöht die Lösung die Nutzerfreundlichkeit und vereinfacht interne Abläufe im Mehrfahrerbetrieb. Zudem wurde die App nach BITV 2.0 als barrierefrei zertifiziert. Ein digitaler Führerschein ist nach Angaben des Ministeriums bis Ende 2026 geplant.

