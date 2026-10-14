Handel

IKEA Second-Hand-Marktplatz ist in Deutschland gestartet

René Hesse
Von
IKEA (KI)

Der Möbelhändler IKEA hat seinen Second-Hand-Marktplatz in Deutschland eröffnet und bietet Family-Mitgliedern einen Verkaufsbonus.

Nachdem IKEA den neuen Marktplatz bereits angekündigt hatte, ist das Angebot ab sofort online verfügbar. Mitglieder des kostenlosen IKEA-Family-Programms können darüber gebrauchte Einrichtungsgegenstände der Marke kaufen und direkt an andere Mitglieder verkaufen.

Das Angebot umfasst beispielsweise Schränke, Regale, Betten, Esstische und Dekoration. IKEA übernimmt dabei nicht selbst den Weiterverkauf, sondern stellt die Plattform für den Handel zwischen Privatpersonen bereit.

IKEA Second-Hand-Marktplatz: So funktioniert der Verkauf

Wer einen Artikel anbieten möchte, lädt ein Foto hoch und legt den Zustand sowie den gewünschten Preis fest. Passende Produktinformationen und Bilder ergänzt IKEA nach eigenen Angaben automatisch.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

  • Für Verkäufer fallen keine Angebots- oder Verkaufsgebühren an.
  • Der Marktplatz bietet einen Käuferschutz bei Problemen mit dem Kauf.
  • Verkäufer können sich den vollständigen Verkaufspreis auszahlen lassen.
  • Alternativ gibt es den Verkaufspreis als IKEA-Guthabenkarte und zusätzlich 15 Prozent als IKEA-Coupon.

Gerade der zusätzliche Bonus dürfte für einige IKEA-Kunden interessant sein. Allerdings gibt es die 15 Prozent nicht als Bargeld, sondern als Coupon für einen erneuten Einkauf bei IKEA. Wer seine Möbel verkauft und das Geld anderweitig verwenden möchte, erhält lediglich den regulären Verkaufspreis.

Mit dem neuen Angebot erweitert IKEA sein Family-Programm um eine weitere Leistung und schafft gleichzeitig einen zusätzlichen Vertriebsweg für gebrauchte Möbel.

Für Kunden ist das durchaus praktisch, zumal keine Verkaufsgebühren anfallen. Ob sich der Marktplatz gegenüber etablierten Kleinanzeigen-Plattformen durchsetzt, dürfte vor allem davon abhängen, wie viele Käufer und Verkäufer ihn tatsächlich nutzen.

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