Insider spricht: Die PlayStation 6 kommt 2027
Sony plant eine PlayStation 6 für 2027, dieses Jahr deutete sich seit langer Zeit bei vielen Quellen an. Doch in den letzten Monaten war immer wieder zu hören, dass die Konsole später kommen könnte, weil wir eine große Speicherkrise haben.
Diese lässt Preise im Gamingmarkt explodieren, wie man erst diese Woche wieder gesehen hat, Sony könnte die Krise bei der PS6 also aussitzen, so auch eine neue Analyse der Embracer Group. Stimmt nicht, so der bekannte Insider „KeplerL2“.
PlayStation 6 weiterhin für 2027 geplant
Im Forum von NeoGAF reagierte dieser mit einem Kopfschüttel-Meme auf diese Meldung und likte einen Beitrag von einem anderen Nutzer, der erklärt, warum Sony die kommende PlayStation 6 nicht einfach so um mehrere Jahre verschieben wird.
Eine neue Konsole wird viele Jahre vorher geplant, die Verträge werden viele Jahre vorher ausgehandelt, die Entwicklung wird finanziert und die Produktion bei den Partnern läuft an. Da kann man nicht einfach so auf den Stopp-Knopf drücken.
Hinzu kommt, dass uns die Speicherkrise in diesem Jahrzehnt vermutlich noch eine Weile begleiten wird, die Lage dürfte 2028 also nicht viel besser sein. Falls Preise überhaupt wieder sinken, vielleicht bleiben wir langfristig auch auf diesem Level.
Sony dürfte sich noch mehr Zeit lassen
Sony dürfte in der Anfangszeit sehr stark auf die große PS5-Basis setzen, die bis dahin deutlich über 100 Millionen Nutzer haben wird. Ein schneller Hochlauf einer Konsole, wie es ihn früher mal gab, ist in der heutigen Zeit nicht mehr so wichtig.
Das bedeutet nicht, dass die PlayStation 6 wirklich nächstes Jahr kommt, das sind alles noch keine offiziellen Informationen, ein paar Monate kann man sowas auch aussitzen, wie man bei Valve sieht. 2028 wäre also durchaus auch eine Option.
Doch man kann eine neue Konsole, die sehr viele Jahre entwickelt wird, nicht einfach so um zwei oder drei Jahre verschieben, nur weil sich die Lage auf dem Markt geändert hat. Ich vermute, dass Sony es daher etwas anders angehen wird.
Die PS6 kommt Ende 2027, wie geplant, kostet aber fast 1.000 Euro, vielleicht sogar mehr. Die PS5 bleibt noch länger im Lineup, vor allem die PS5 Pro, die bereits PSSR unterstützt. Und Spiele werden eine ganze Weile für beide Konsolen erscheinen.
Wir haben bei der PS5 schon gesehen, dass die PS4 länger als die PS3 unterstützt wurde, das wird bei der PS6 noch länger sein. Vor allem, da der neue Handheld wohl die Leistung einer PS5 hat und neue Spiele sowieso dafür optimiert werden.
Wem also eine PS5 nicht mehr reicht und wer sich gegen eine PS5 Pro entschieden hat, der kann sich eine PS6 kaufen, der Rest nutzt weiter die PS5. In der heutigen Zeit sind aktive PlayStation-Nutzer für Sony viel wichtiger als Konsolenverkäufe.
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Sehe ich auch so: Die PS5 Pro Nutzer werden auf ganz lange Sicht keinen Nachteil haben. Ggf. gibt es 2-3 Spiele, die auch extra zum Launch speziell für die 6er optimiert sein werden.
Ich als 5er Nutzer werde upgraden. Allerdings dann aber vermutlich 2 Jahre lang erleben, dass die Spiele aus der 6er nicht alles rausholen – aus genannten Gründen. War ja bei der 5 zum Start genauso.
Am Anfang haben Leute für die PS5 ja auch gern 800-1000€ bezahlt zu Release. Also ganz am Anfang wirds so oder so genug Nachfrage geben, auch bei 1000€. Leute die etwas sofort brauchen wird es immer geben.
Bleiben die Preise aber nachhaltig hoch, dann hat Sony ein massives Problem, denn die Exklusivgames werden sich kaum rechnen wenn die PS6 sich wesentlich schlechter als frühere Generation verkaufen sollte.
Die sogenannten „Insider” wollen ja immer alles wissen und liegen in mehr Fällen falsch als richtig. Das kann ich auch. Ich behaupte das Gegenteil und sage, dass die PlayStation 6 nicht schon 2027 kommen wird. ;-)
Auch wenn das einige immer so darstellen wollen, so ist das falsch. In den meisten Fällen, und das ist ja nicht schlimm, wissen Menschen wie du nicht, wie zuverlässig eine Quelle ist. Kepler hat schon mehrmals bewiesen, dass er korrektes Insiderwissen hat.
Könnte sein, Sony hat die Entwicklung vermutlich schon weit vorangetrieben, und eine größere Verschiebung würde vielleicht sogar teurer werden.