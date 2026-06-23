Insider spricht: Die PlayStation 6 kommt 2027

Sony plant eine PlayStation 6 für 2027, dieses Jahr deutete sich seit langer Zeit bei vielen Quellen an. Doch in den letzten Monaten war immer wieder zu hören, dass die Konsole später kommen könnte, weil wir eine große Speicherkrise haben.

Diese lässt Preise im Gamingmarkt explodieren, wie man erst diese Woche wieder gesehen hat, Sony könnte die Krise bei der PS6 also aussitzen, so auch eine neue Analyse der Embracer Group. Stimmt nicht, so der bekannte Insider „KeplerL2“.

PlayStation 6 weiterhin für 2027 geplant

Im Forum von NeoGAF reagierte dieser mit einem Kopfschüttel-Meme auf diese Meldung und likte einen Beitrag von einem anderen Nutzer, der erklärt, warum Sony die kommende PlayStation 6 nicht einfach so um mehrere Jahre verschieben wird.

Eine neue Konsole wird viele Jahre vorher geplant, die Verträge werden viele Jahre vorher ausgehandelt, die Entwicklung wird finanziert und die Produktion bei den Partnern läuft an. Da kann man nicht einfach so auf den Stopp-Knopf drücken.

Hinzu kommt, dass uns die Speicherkrise in diesem Jahrzehnt vermutlich noch eine Weile begleiten wird, die Lage dürfte 2028 also nicht viel besser sein. Falls Preise überhaupt wieder sinken, vielleicht bleiben wir langfristig auch auf diesem Level.

Sony dürfte sich noch mehr Zeit lassen

Sony dürfte in der Anfangszeit sehr stark auf die große PS5-Basis setzen, die bis dahin deutlich über 100 Millionen Nutzer haben wird. Ein schneller Hochlauf einer Konsole, wie es ihn früher mal gab, ist in der heutigen Zeit nicht mehr so wichtig.

Das bedeutet nicht, dass die PlayStation 6 wirklich nächstes Jahr kommt, das sind alles noch keine offiziellen Informationen, ein paar Monate kann man sowas auch aussitzen, wie man bei Valve sieht. 2028 wäre also durchaus auch eine Option.

Doch man kann eine neue Konsole, die sehr viele Jahre entwickelt wird, nicht einfach so um zwei oder drei Jahre verschieben, nur weil sich die Lage auf dem Markt geändert hat. Ich vermute, dass Sony es daher etwas anders angehen wird.

Die PS6 kommt Ende 2027, wie geplant, kostet aber fast 1.000 Euro, vielleicht sogar mehr. Die PS5 bleibt noch länger im Lineup, vor allem die PS5 Pro, die bereits PSSR unterstützt. Und Spiele werden eine ganze Weile für beide Konsolen erscheinen.

Wir haben bei der PS5 schon gesehen, dass die PS4 länger als die PS3 unterstützt wurde, das wird bei der PS6 noch länger sein. Vor allem, da der neue Handheld wohl die Leistung einer PS5 hat und neue Spiele sowieso dafür optimiert werden.

Wem also eine PS5 nicht mehr reicht und wer sich gegen eine PS5 Pro entschieden hat, der kann sich eine PS6 kaufen, der Rest nutzt weiter die PS5. In der heutigen Zeit sind aktive PlayStation-Nutzer für Sony viel wichtiger als Konsolenverkäufe.

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