iOS 26.0.1 steht an: Apple bereitet neues Update vor

Nach dem großen Update ist meistens vor dem kleinen Update, denn auch in den letzten Jahren musste Apple nach einer neuen iOS-Version zügig und oft mehrmals nachbessern. In diesem Jahr wird das vermutlich auch nicht anders ablaufen.

Apple selbst hat bereits iOS 26.0.1 angedeutet und betont, dass man ein Problem bei den neuen iPhones zügig beheben möchte, laut MacRumors hat jetzt eine gute Quelle nachgelegt und behauptet, dass iOS 26.0.1 schon sehr bald kommen wird.

Das Update mit der Build-Nummer „23A350“ könnte noch heute (am Freitag) oder direkt zum Start in die neue Woche verteilt werden. Viele hoffen jetzt sicher auch, dass sich damit die teilweise schlechte Akkulaufzeit bei iOS 26 optimieren wird.

