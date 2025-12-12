Smart Home

Apple-Leak für 2026: AirTags 2, neuer HomePod und mehr

Autor-Bild
Von
|
Apple Airtag Airtags Header

Bei Macworld hat man eine interne Version von iOS 26 erhalten und lieferte uns schon in den letzten Tagen einige Details rund um die Neuheiten von Apple. Im Code hat man jetzt auch entdeckt, dass Apple tatsächlich neue AirTags plant.

Die neue Generation soll mehr Details zum Akkustand liefern, bietet eine präzisere Angabe der Position und ist mit dem Hinweis „2025“ versehen. Apple wollte also tatsächlich noch in diesem Jahr neue AirTags zeigen und änderte den Plan.

Darüber hinaus hat man auch einen Hinweis für einen neuen HomePod mini im Code entdeckt, auch dieser deutete sich bereits für 2025 an und wurde wohl auf 2026 verschoben. Wie auch das sogenannte „HomePad“ oder der „Home Hub“.

Das ist eine Art Display, welches in etwa die Größe eines iPad mini hat und welches man an einem Speaker oder der Wand anbringen kann. Laut Quelle ist das auch im Code von iOS 26 zu sehen und es gibt Hinweise, dass hier Face ID verbaut ist.

Diese Neuheiten dürften Anfang 2026 auf den Markt kommen, wie vermutlich auch ein neuer Apple TV, dieser deutete sich auch immer wieder für 2025 an. Es ist aber unklar, warum sich Apple bei den AirTags oder dem HomePod umentschieden hat.

Ausweis Perso Header

Digitaler Personalausweis startet Anfang 2027 – Wallet-App soll mehrere Dokumente bündeln

Wenn alles nach Plan läuft, wird die Bundesregierung am 2. Januar 2027 den digitalen Personalausweis auf dem Smartphone starten. Bundesdigitalminister…

11. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / Apple-Leak für 2026: AirTags 2, neuer HomePod und mehr
Weitere Neuigkeiten
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Nutzer verärgert: Amazon streicht neue Funktion bei Prime Video
in Dienste
Die große Überraschung: Das Verbrenner-Aus ab 2035 ist Geschichte
in Mobilität
Divinity: Das nächste Spiel von Larian Studios
in Gaming
Xbox Logo Header 2025
Microsoft kündigt Xbox-Event für Januar 2026 an
in Gaming
Tomb Raider: Klassiker von 1996 bekommt ein Remake
in Gaming
Ford Logo Header
Warum sich Ford für Renault statt Volkswagen entschieden hat
in Mobilität
007 First Light
James Bond: Der Bösewicht im 007-Spiel steht fest
in Gaming
Meta Quest 3 Vr Header
Meta mit neuer Strategie für Quest-Headsets
in AR und VR
Apple Studio Display Top
Apple plant großes Update für das Studio Display
in Computer und Co.
1822direkt
1822direkt: Zinserhöhung für das 24-Monats-Festgeld
in Fintech