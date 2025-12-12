Apple-Leak für 2026: AirTags 2, neuer HomePod und mehr

Bei Macworld hat man eine interne Version von iOS 26 erhalten und lieferte uns schon in den letzten Tagen einige Details rund um die Neuheiten von Apple. Im Code hat man jetzt auch entdeckt, dass Apple tatsächlich neue AirTags plant.

Die neue Generation soll mehr Details zum Akkustand liefern, bietet eine präzisere Angabe der Position und ist mit dem Hinweis „2025“ versehen. Apple wollte also tatsächlich noch in diesem Jahr neue AirTags zeigen und änderte den Plan.

Darüber hinaus hat man auch einen Hinweis für einen neuen HomePod mini im Code entdeckt, auch dieser deutete sich bereits für 2025 an und wurde wohl auf 2026 verschoben. Wie auch das sogenannte „HomePad“ oder der „Home Hub“.

Das ist eine Art Display, welches in etwa die Größe eines iPad mini hat und welches man an einem Speaker oder der Wand anbringen kann. Laut Quelle ist das auch im Code von iOS 26 zu sehen und es gibt Hinweise, dass hier Face ID verbaut ist.

Diese Neuheiten dürften Anfang 2026 auf den Markt kommen, wie vermutlich auch ein neuer Apple TV, dieser deutete sich auch immer wieder für 2025 an. Es ist aber unklar, warum sich Apple bei den AirTags oder dem HomePod umentschieden hat.