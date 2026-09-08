Mobilität

Jaguar Land Rover will Stellen vor dem großen Neustart abbauen

Oliver Schwuchow
Von

Jaguar Land Rover hat in den letzten Monaten viele Dinge verändert und versucht sich dem Wandel der Zeit anzupassen. Nächstes Jahr steht beispielsweise ein sehr radikaler Neustart bei Jaguar an und man setzt vor allem auf teure Elektroautos.

Um den Wandel zu finanzieren, muss man, wie so ziemlich alle Autohersteller im Moment, sparen. Laut Financial Times werden daher 4.000 Stellen bei JLR in den nächsten Monaten abgebaut. Da sind etwa 10 Prozent der UK-Niederlassung.

Von offizieller Seite wurde das noch nicht bestätigt, aber sinkende Zahlen und der Neustart lassen die Meldung logisch erscheinen. Die Frage ist auch, ob das schon ausreicht oder man, wie bei anderen Konzernen, noch weiter nachschärfen muss.

Mobilität · 7. September 2026

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