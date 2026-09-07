Polestar kündigt ein neues Design ab 2027 an

Polestar will sich weiterentwickeln und noch unabhängiger von Volvo werden, denn man teilt sich weiterhin die Technik im Geely-Konzern, soll die Marke aber weniger damit in Verbindung bringen. Daher entwickelt man die aktuelle Designsprache bei Polestar weiter, im Laufe des Jahres gibt es dafür eine Preview mit einem Konzept.

Einen ersten Teaser könnt ihr auf dem Beitragsbild sehen, das Konzept wird dann die Grundlage für den ganz neuen Polestar 2, der 2027 kommt, und Polestar 7, der 2028 ansteht. Die neue Designsprache wurde von Philipp Römers entworfen, der 2024 zu Polestar kam und sich unter anderem bei Audi einen Namen gemacht hat.

Bei Polestar tritt man aktuell etwas auf der Stelle, aber man will die Strategie und Preisklasse nicht ändern, daher muss sich etwas tun. Das Design ist oft ein erster Punkt, den Automarken dann angehen. Ich bin auf den neuen Polestar 2 gespannt, denn BMW i3 und Co. sind technisch verdammt gut, da muss man dann abliefern.

Das Design und die Marke Polestar verfügen bereits über eine sehr starke Identität. Daher war für uns klar, dass es eine mutige Evolution und keine Revolution des Bestehenden braucht. Formula 2030 zeigt, wie unsere Zukunft aussieht, und bewahrt gleichzeitig prägende Designelemente wie die bekannten Dual-Blade-Scheinwerfer.

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