Radikaler Neustart: Jaguar setzt auf Elektroautos

Jaguar plant für 2026 einen Neustart der Marke und wird diesen mit einem teuren und vollelektrischen GT (und später einem SUV) einleiten. Letztes Jahr beendete man die Verbrenner-Ära bei Jaguar, doch letzte Woche machte eine Meldung in der Sunday Times die Runde, dass der Konzern doch einen Rückzieher vom Aus macht.

Angeblich wurden entsprechende Abteilungen informiert und man möchte den GT und kommende Modelle nicht nur vollelektrisch, sondern auch als Hybrid oder als Range Extender anbieten. Das sei „Müll“, so Jaguar auf Nachfrage von Autocar, der Neustart von Jaguar ist vollelektrisch und daran wird sich auch nichts ändern.

Man habe die Vision, dass Jaguar als elektrische Luxusmarke neugeboren wird und daran hält man fest. Ich glaube, dass das vor allem auch eine Kostenfrage ist, denn wir sehen bei Marken wie Porsche, die wieder mehr auf Verbrenner setzen, wie verdammt teuer das ist. Ein riskanter Schritt, den man sich leisten können muss.