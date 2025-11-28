Mobilität

Jeep startet die große Elektro-Offensive in Europa

Autor-Bild
Von
|
Jeep Wagoneer S Front

Der Jeep Compass rollt seit ein paar Tagen vom Band und bald zu den Kunden, das ist aber nur der Auftakt für eine große Elektro-Offensive im kommenden Jahr. 2026 werden wir noch zwei weitere vollelektrische Modelle sehen, so Fabio Catone.

Jeep wird den erst kürzlich vorgestellten Recon ebenfalls nach Europa bringen und im Herbst 2026 steht dann mit dem Wagoneer S, der schon 2024 gezeigt wurde, ein echtes Flaggschiff an. Man fokussiert sich also eher auf etwas größere SUVs im nächsten Jahr, da ist der Marktanteil zwar geringer, aber die Gewinnmarge höher.

Konkrete Details für den deutschen Markt nannte der Chef von Jeep in Europa aber noch nicht, doch es werden noch einige Monate ins Land ziehen, bis man für die zwei Modelle die Bestellbücher öffnet. Günstig wird es aber mit Sicherheit nicht.

