Joyn auf Wachstumskurs: Reality-TV macht den Unterschied

Der Streamingdienst Joyn hat im September 2026 insgesamt 11 Millionen Zuschauer erreicht und ist damit um 26,3 Prozent gewachsen.

Das geht aus aktuellen Zahlen hervor, die ProSiebenSat.1 heute veröffentlicht hat. Der Vergleich bezieht sich auf September 2025. Auch das gesamte Nutzungsvolumen entwickelte sich positiv und stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 18,3 Prozent.

Joyn profitiert von Reality-Formaten und The Voice

Besonders gefragt waren im September verschiedene Reality-Formate. Dazu gehörten laut Unternehmen „Villa der Versuchung“, „Beauty & The Nerd“ und „Dschungel-Divas“. Auch die Musikshow „The Voice of Germany“ zählte zu den Publikumsmagneten.

Die Zahlen zeigen, dass Joyn nicht nur zusätzliche Zuschauer erreicht, sondern insgesamt auch stärker genutzt wird. Allerdings wächst das Nutzungsvolumen mit 18,3 Prozent langsamer als die Zuschauerzahl mit 26,3 Prozent.

Das bedeutet rechnerisch, dass die durchschnittliche Nutzung pro Zuschauer gegenüber dem Vorjahresmonat etwas zurückgegangen ist. Wie viele Stunden einzelne Nutzer tatsächlich auf Joyn verbracht haben, erzählt man nicht.

Die Daten basieren auf dem Marktstandard Bewegtbild der AGF in Zusammenarbeit mit GfK und wurden von Seven.One Entertainment ausgewertet.

Für Joyn ist das zweistellige Wachstum ein positives Signal im Wettbewerb der Streamingdienste. Interessant ist dabei vor allem, dass offenbar weiterhin klassische Unterhaltungsformate und Reality-TV für große Reichweiten sorgen. Mehr Zuschauer bedeuten allerdings nicht automatisch, dass jeder Einzelne auch länger einschaltet.

Nicht vergessen darf man zudem: Joyn kann (auch) kostenfrei und werbefinanziert genutzt werden, was beispielsweise bei RTL+ nicht der Fall ist. RTL+ ist zwar teilweise erheblich günstiger zu bekommen, aber eben nicht ganz umsonst.

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