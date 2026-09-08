Joyn erreicht im August einen neuen Reichweitenrekord

Der Streamingdienst Joyn hat im August 10,5 Millionen Nutzer erreicht und seine Nettoreichweite um 20,2 Prozent gesteigert.

Damit verzeichnete Joyn nach Angaben von ProSiebenSat.1 den bislang besten August seit Bestehen des Streamingdienstes. Auch das Nutzungsvolumen legte im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich zu. Hier meldet das Unternehmen ein Plus von 15,5 Prozent.

Reality-Formate und Bundesliga treiben die Joyn-Nutzung

Als wichtige Treiber nennt ProSiebenSat.1 mehrere Reality-Produktionen und Live-Sport. Dazu gehörten die SAT.1-Formate „Villa der Versuchung“ und „Dschungel Divas“ sowie das Joyn-Original „Good Luck Guys“. Zusätzlich sorgten Fußball-Bundesliga-Übertragungen bei SAT.1 für hohe Live-TV-Nutzung.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

10,5 Millionen Nutzer im August

20,2 Prozent mehr Nettoreichweite als im Vorjahresmonat

15,5 Prozent mehr Nutzungsvolumen

Bester August seit Bestehen von Joyn

Die Werte basieren laut Unternehmen auf dem Marktstandard Bewegtbild der AGF in Zusammenarbeit mit GfK. Für Joyn ist das ein wichtiger Schritt, denn kontinuierliches Wachstum bei Reichweite und Nutzungsdauer stärkt die Position im hart umkämpften Streamingmarkt.

Ich finde vor allem bemerkenswert, dass offenbar nicht ein einzelner Hit, sondern die Mischung aus Reality, Eigenproduktionen und Live-Sport für den Zuwachs sorgt. Nicht vergessen darf man allerdings: Joyn kann (auch) kostenfrei und werbefinanziert genutzt werden, was beispielsweise bei RTL+ nicht der Fall ist.

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