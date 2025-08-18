Kartenzahlung dominiert: Deutsche verabschieden sich zunehmend vom Bargeld
Eine aktuelle Umfrage des Vergleichsportals Verivox zeigt, dass Bargeld sowohl in Deutschland als auch im Ausland zunehmend an Bedeutung verliert.
So gaben nur noch 35 Prozent der Befragten an, Einkäufe von 20 Euro im Inland bevorzugt bar zu bezahlen. Vor zwei Jahren waren es noch 43 Prozent. Auch im Ausland hat sich die Präferenz verschoben: Innerhalb der Eurozone zahlten 2023 noch 53 Prozent der Befragten am liebsten mit Bargeld und inzwischen sind es nur noch 34 Prozent.
Kartenzahlung setzt sich durch
Im Inland greifen inzwischen 51 Prozent der Verbraucher bevorzugt zur Karte. Dabei wird die Girocard von 30 Prozent, Debitkarten von Visa oder Mastercard von 12 Prozent und Kreditkarten von 9 Prozent genutzt. Im Ausland ist die Kartenzahlung sogar noch stärker verbreitet: 55 Prozent bevorzugen sie innerhalb der Eurozone, 56 Prozent außerhalb.
Besonders bei Reisen außerhalb Europas spielt die Kreditkarte eine große Rolle. Während im Inland nur 9 Prozent sie als bevorzugtes Zahlungsmittel nutzen, steigt der Anteil im außereuropäischen Ausland auf 28 Prozent. Die vor allem in Deutschland verbreitete Girocard kommt international nur selten zum Einsatz.
Ein Grund für die begrenzte Nutzung der Girocard im Ausland ist die eingeschränkte Akzeptanz, insbesondere bei Karten mit dem Co-Badge V PAY. Diese gelten zwar als besonders sicher, werden aber außerhalb Europas oft nicht akzeptiert. Verbraucher können ihre Karten jedoch vor Reiseantritt bei ihrer Bank für den internationalen Einsatz freischalten lassen.
Im Auftrag von Verivox hat das Meinungsforschungsinstitut Innofact im August 2025 insgesamt 1.031 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren befragt. Die Befragten entstammen einem ISO-zertifizierten Online-Panel mit rund 500.000 Teilnehmenden. Die Umfrage ist bevölkerungsrepräsentativ in Bezug auf Alter, Geschlecht und Bundeslandzugehörigkeit.
Gefragt wurde: Bei welcher Bank haben Sie Ihr hauptsächlich geführtes Girokonto? // Wie würden Sie einen Einkauf in Höhe von 20 Euro an der Ladenkasse bevorzugt bezahlen? A) innerhalb Deutschlands, B) im Ausland innerhalb der Euro-Zone, C) im Ausland außerhalb der Euro-Zone.
