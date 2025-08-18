Kartenzahlung dominiert: Deutsche verabschieden sich zunehmend vom Bargeld

Eine aktuelle Umfrage des Vergleichsportals Verivox zeigt, dass Bargeld sowohl in Deutschland als auch im Ausland zunehmend an Bedeutung verliert.

So gaben nur noch 35 Prozent der Befragten an, Einkäufe von 20 Euro im Inland bevorzugt bar zu bezahlen. Vor zwei Jahren waren es noch 43 Prozent. Auch im Ausland hat sich die Präferenz verschoben: Innerhalb der Eurozone zahlten 2023 noch 53 Prozent der Befragten am liebsten mit Bargeld und inzwischen sind es nur noch 34 Prozent.

Kartenzahlung setzt sich durch

Im Inland greifen inzwischen 51 Prozent der Verbraucher bevorzugt zur Karte. Dabei wird die Girocard von 30 Prozent, Debitkarten von Visa oder Mastercard von 12 Prozent und Kreditkarten von 9 Prozent genutzt. Im Ausland ist die Kartenzahlung sogar noch stärker verbreitet: 55 Prozent bevorzugen sie innerhalb der Eurozone, 56 Prozent außerhalb.

Besonders bei Reisen außerhalb Europas spielt die Kreditkarte eine große Rolle. Während im Inland nur 9 Prozent sie als bevorzugtes Zahlungsmittel nutzen, steigt der Anteil im außereuropäischen Ausland auf 28 Prozent. Die vor allem in Deutschland verbreitete Girocard kommt international nur selten zum Einsatz.

Ein Grund für die begrenzte Nutzung der Girocard im Ausland ist die eingeschränkte Akzeptanz, insbesondere bei Karten mit dem Co-Badge V PAY. Diese gelten zwar als besonders sicher, werden aber außerhalb Europas oft nicht akzeptiert. Verbraucher können ihre Karten jedoch vor Reiseantritt bei ihrer Bank für den internationalen Einsatz freischalten lassen.

Methodik (Klicken zum Anzeigen)