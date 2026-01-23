Kartenzahlung ist bevorzugte Zahlungsart beim Medikamentenkauf

Eine neue girocard-Studie zeigt, dass Kunden in Apotheken überwiegend bargeldlos bezahlen und Kartenzahlung im Winter weiter an Bedeutung gewinnt.

Eine aktuelle Apothekenumfrage im Auftrag der EURO Kartensysteme GmbH befasst sich mit dem Bezahlverhalten der Kunden beim Medikamentenkauf. Laut den Ergebnissen bevorzugen 60 Prozent der Befragten die Kartenzahlung an der Apothekenkasse. Bargeld spielt demnach eine deutlich geringere Rolle, da nur noch 38 Prozent angeben, lieber bar zu bezahlen. Damit bestätigt die Studie einen klaren Trend hin zu bargeldlosen Zahlungsmethoden im Apothekenalltag.

In der Erkältungszeit verstärkt sich diese Entwicklung zusätzlich. 15 Prozent der Kunden geben an, in den Wintermonaten häufiger mit Karte zu zahlen als zu anderen Jahreszeiten. Als Gründe werden vor allem größere Zahlungsbeträge sowie praktische und hygienische Aspekte genannt.

Gerade bei einem erhöhten Kundenaufkommen scheint die kontaktlose Kartenzahlung für viele eine bevorzugte Option zu sein.

Kartenzahlung und girocard an der Apothekenkasse

Unter den bargeldlosen Zahlungsmitteln nimmt die girocard laut Studie eine zentrale Rolle ein. 36 Prozent der Befragten zahlen beim Einkauf von Medikamenten bevorzugt mit der Debitkarte der deutschen Banken und Sparkassen.

Unternehmensangaben zufolge ist die girocard das meistgenutzte Kartenzahlungsverfahren in Apotheken und liegt damit vor Kreditkarten oder internationalen Debitkarten. Dass es sich hierbei wirklich um eine Vorliebe handelt, darf jedoch bezweifelt werden. Die Kunden nutzen schlicht die Karte, die sie ohnehin im Portemonnaie haben. Hier kommt die hohe Verbreitung der Kreditkarten zum Tragen.

Bezahlverhalten in Apotheken laut Studie

60 Prozent bevorzugen Kartenzahlung

38 Prozent zahlen lieber mit Bargeld

15 Prozent nutzen im Winter häufiger die Karte

36 Prozent setzen dabei auf die girocard

Aus Sicht der Apotheken spielt neben den Kundenpräferenzen auch die Wirtschaftlichkeit eine Rolle. Laut Angaben der EURO Kartensysteme GmbH gilt die girocard als günstiges bargeldloses Zahlverfahren mit Zahlungsgarantie, was sie für Apotheken attraktiv macht. Gleichzeitig zeigt die Studie, dass sich das Bezahlverhalten der Kunden weiter in Richtung digitaler und kontaktloser Lösungen verschiebt.

Ich habe den Eindruck, dass das Thema Bezahlen im Apothekenumfeld häufig unterschätzt wird, obwohl es den täglichen Ablauf unmittelbar betrifft. Die Zahlen verdeutlichen aus meiner Sicht, dass Kartenzahlung für viele Kunden längst Standard ist und saisonale Effekte diesen Trend zusätzlich verstärken. Ich selbst zahle in meiner Stammapotheke seit Jahren kontaktlos über Apple Pay.