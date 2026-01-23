Kartenzahlung ist bevorzugte Zahlungsart beim Medikamentenkauf
Eine neue girocard-Studie zeigt, dass Kunden in Apotheken überwiegend bargeldlos bezahlen und Kartenzahlung im Winter weiter an Bedeutung gewinnt.
Eine aktuelle Apothekenumfrage im Auftrag der EURO Kartensysteme GmbH befasst sich mit dem Bezahlverhalten der Kunden beim Medikamentenkauf. Laut den Ergebnissen bevorzugen 60 Prozent der Befragten die Kartenzahlung an der Apothekenkasse. Bargeld spielt demnach eine deutlich geringere Rolle, da nur noch 38 Prozent angeben, lieber bar zu bezahlen. Damit bestätigt die Studie einen klaren Trend hin zu bargeldlosen Zahlungsmethoden im Apothekenalltag.
In der Erkältungszeit verstärkt sich diese Entwicklung zusätzlich. 15 Prozent der Kunden geben an, in den Wintermonaten häufiger mit Karte zu zahlen als zu anderen Jahreszeiten. Als Gründe werden vor allem größere Zahlungsbeträge sowie praktische und hygienische Aspekte genannt.
Gerade bei einem erhöhten Kundenaufkommen scheint die kontaktlose Kartenzahlung für viele eine bevorzugte Option zu sein.
Kartenzahlung und girocard an der Apothekenkasse
Unter den bargeldlosen Zahlungsmitteln nimmt die girocard laut Studie eine zentrale Rolle ein. 36 Prozent der Befragten zahlen beim Einkauf von Medikamenten bevorzugt mit der Debitkarte der deutschen Banken und Sparkassen.
Unternehmensangaben zufolge ist die girocard das meistgenutzte Kartenzahlungsverfahren in Apotheken und liegt damit vor Kreditkarten oder internationalen Debitkarten. Dass es sich hierbei wirklich um eine Vorliebe handelt, darf jedoch bezweifelt werden. Die Kunden nutzen schlicht die Karte, die sie ohnehin im Portemonnaie haben. Hier kommt die hohe Verbreitung der Kreditkarten zum Tragen.
Bezahlverhalten in Apotheken laut Studie
- 60 Prozent bevorzugen Kartenzahlung
- 38 Prozent zahlen lieber mit Bargeld
- 15 Prozent nutzen im Winter häufiger die Karte
- 36 Prozent setzen dabei auf die girocard
Aus Sicht der Apotheken spielt neben den Kundenpräferenzen auch die Wirtschaftlichkeit eine Rolle. Laut Angaben der EURO Kartensysteme GmbH gilt die girocard als günstiges bargeldloses Zahlverfahren mit Zahlungsgarantie, was sie für Apotheken attraktiv macht. Gleichzeitig zeigt die Studie, dass sich das Bezahlverhalten der Kunden weiter in Richtung digitaler und kontaktloser Lösungen verschiebt.
Ich habe den Eindruck, dass das Thema Bezahlen im Apothekenumfeld häufig unterschätzt wird, obwohl es den täglichen Ablauf unmittelbar betrifft. Die Zahlen verdeutlichen aus meiner Sicht, dass Kartenzahlung für viele Kunden längst Standard ist und saisonale Effekte diesen Trend zusätzlich verstärken. Ich selbst zahle in meiner Stammapotheke seit Jahren kontaktlos über Apple Pay.
Gibt ja auch immer weniger Läden, die das einige gesetzliche Zahlungsmittel Eurobanknoten und Münzgeld akzeptieren. Selbst Verbraucherschützer und Bundesbank warnen deswegen bereits und starten Initiativen
https://www.mobiflip.de/bundesbank-setzt-auf-bargeld-aufkleber-an-ladentueren/
https://www.mobiflip.de/alltagshindernis-kasse-verbraucherschuetzer-warnen-vor-bargeld-verdraengung/
Banknoten und Münzen sind zwar „gesetzliches Zahlungsmittel“, aber das heißt vor allem, dass der Staat sie akzeptieren muss (z.B. bei Steuern) und dass sie grundsätzlich geeignet sind, Schulden zu begleichen. Private Läden können aber sagen: „Wir schließen nur Verträge, wenn mit Karte/Handy gezahlt wird“ und wenn du das weißt und trotzdem einkaufst, gehst du diesen Vertrag freiwillig ein.
Davon abgesehen, könnten jetzt noch jahrelang ganz viele Geschäfte die Annahme von Bargeld streichen und es wären immer noch weniger Läden, als Geschäfte, die nur Bargeld akzeptieren. Man sollte erst mal überlegen, was der Kunde will und nicht was das Geschäft will. Wenn die Kunden nicht mit Bargeld zahlen wollen, ist das ihr gutes Recht. Du kannst niemanden dazu zwingen.