Kein Entkommen mehr: YouTube dreht die Werbeschraube auf TV-Geräten weiter

YouTube zeigt TV-Zuschauern nun Werbeanzeigen, die erst nach 90 Sekunden übersprungen werden können.

Wie mehrere Nutzer auf der Plattform Reddit berichteten, sehen Zuschauer auf vernetzten Fernsehgeräten neuerdings Werbeclips, bei denen die Skippen-Funktion erst nach 90 Sekunden freigeschaltet wird.

Damit geht YouTube laut Nutzerberichten deutlich über die 30-sekündigen „Bumper-Ads“ hinaus, die das Unternehmen erst im März 2026 offiziell eingeführt hatte.

Die neuen Anzeigenblöcke wurden demnach sowohl bei kurzen Videos unter 20 Minuten als auch bei längeren Formaten von rund 40 Minuten gesichtet, was darauf hindeutet, dass die Videolänge kein entscheidendes Kriterium ist.

Laut Nutzerberichten ist der tatsächliche Werbeblock in manchen Fällen sogar länger als 90 Sekunden. Die Möglichkeit, die Anzeige zu überspringen, wird demnach lediglich nach diesem Zeitfenster aktiviert, der eigentliche Spot kann jedoch darüber hinausgehen.

Die Reaktionen in den entsprechenden Reddit-Threads fallen laut Beobachtern überwiegend negativ aus. Viele Nutzer empfehlen inoffiziellen Drittanbieter-Clients oder diskutieren Möglichkeiten zur Werbeblockierung.

YouTube nähert sich dem klassischen TV-Werbemodell

Die Änderungen betreffen nach aktuellem Stand ausschließlich TV-Geräte und sind nicht auf Desktop- oder Mobilgeräte ausgeweitet worden.

Laut Unternehmensbeobachtern verfolgt Google damit das Ziel, klassische Fernsehwerbetreibende auf die Plattform zu holen, ähnlich wie es bei Kabelfernsehen oder werbefinanzierten Streaming-Diensten üblich ist.

Die Neuerungen kommen weniger als zwei Monate nach dem überarbeiteten Start von YouTube Premium Lite, das werbefreie Wiedergabe für knapp 6 Euro monatlich anbietet.

Ich halte diese Entwicklung für ein deutliches Signal, dass Google YouTube konsequent als ernsthaften Konkurrenten zu Netflix und traditionellen TV-Plattformen positioniert. Für Nutzer, die keine Abonnements abschließen möchten, dürfte der Werbedruck damit weiter spürbar steigen.

Ich selbst bin bereits seit Jahren Nutzer von YouTube Premium und bin nach wie vor der Meinung, dass Google hier eine faire Alternative bietet.