Mobilität

Kia EV2: Die ersten Bilder des Elektroautos sind da

Autor-Bild
Von
|

Kia wird diese Woche den EV2 vorstellen und hat einen Tag vor der Weltpremiere am 9. Januar ein paar Teaserbilder veröffentlicht. Man sieht noch nicht das ganze Auto, aber man sieht, dass sich Kia hier sehr stark am ersten Konzept orientiert.

Ich habe das „günstig“ dieses Mal bewusst weggelassen, denn der EV2 wird eher bei 30.000 Euro landen und Konkurrenten wie der VW ID Polo peilen 25.000 Euro an. Ein Modell für unter 25.000 Euro wird bei Kia allerdings erst später kommen.

Ich bin daher gespannt, wie gut der EV2 ankommen wird und ob Kia, mit Blick auf andere Elektroautos, vielleicht auch mit Aktionen arbeiten muss. Mal schauen, ob wir morgen auch einen Preis bekommen, ich würde jedoch später damit rechnen.

Hyundai zeigt morgen „ein neues Kapitel“ für Elektroautos

Hyundai wird uns im Januar zwei neue Elektroautos zeigen, das hat man Ende des letzten Jahres betont, wobei es sich…

8. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Kia EV2: Die ersten Bilder des Elektroautos sind da
Weitere Neuigkeiten
Hyundai zeigt morgen „ein neues Kapitel“ für Elektroautos
in Mobilität
Telekom 5g
Telekom erweitert MagentaMobil-Tarife
in Gaming
Neuer Film mit Bastian Pastewka: Prime Video zeigt den Teaser
in Schnäppchen
Volvo EX60 übertrifft alle vergleichbaren Elektroautos
in Mobilität
Rtl Plus
RTL+ und HBO Max bündeln ihr Angebot
in News
Starcraft Blizzard
Blizzard plant wohl ein neues StarCraft für 2026
in Gaming
POCO M8-Serie ist offiziell
in Smartphones
NARWAL V40: Akkusauger mit Station vorgestellt
in Smart Home
Fokus auf Nutzer: Dell rudert vom KI-Hype zurück
in Marktgeschehen
Xbox 2024 Header
Nächste Xbox soll „das volle Potenzial von Windows“ nutzen
in Gaming