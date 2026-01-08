Kia EV2: Die ersten Bilder des Elektroautos sind da

Kia wird diese Woche den EV2 vorstellen und hat einen Tag vor der Weltpremiere am 9. Januar ein paar Teaserbilder veröffentlicht. Man sieht noch nicht das ganze Auto, aber man sieht, dass sich Kia hier sehr stark am ersten Konzept orientiert.

Ich habe das „günstig“ dieses Mal bewusst weggelassen, denn der EV2 wird eher bei 30.000 Euro landen und Konkurrenten wie der VW ID Polo peilen 25.000 Euro an. Ein Modell für unter 25.000 Euro wird bei Kia allerdings erst später kommen.

Ich bin daher gespannt, wie gut der EV2 ankommen wird und ob Kia, mit Blick auf andere Elektroautos, vielleicht auch mit Aktionen arbeiten muss. Mal schauen, ob wir morgen auch einen Preis bekommen, ich würde jedoch später damit rechnen.