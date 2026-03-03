Mobilität

Kia EV5 GT: Preis für die Performance-Version steht

Autor-Bild
Von
|

Kia kündigte vor ein paar Wochen ein elektrisches GT-Trio an und der EV5 GT wird hier den Anfang machen. Es gibt 225 kW (306 PS), was für 6,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h reicht und die Reichweite liegt bei 476 km. Doch was zahlt man dafür?

Es geht bei 59.990 Euro los, was dann doch teurer als von mir erwartet ist, denn da bekommt man ein Tesla Model Y Performance und das ist auf einem ganz anderen Level unterwegs (etwas mehr Reichweite und in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h).

Aber wir haben uns mittlerweile daran gewöhnt, dass Elektroautos der Konkurrenz etwas weniger Leistung mitbringen und viele Kunden scheint das auch nicht zu stören, was ja durchaus okay ist. Ich will auch nicht sagen, dass 300 PS, die auf zwei Elektromotoren verteilt sind, nicht genug sind, aber besonders gut ist es nicht.

Kia sieht das ja nicht komplett anders, wie der EV6 GT mit 448 kW (609 PS) zeigt.

BYD Seal: Neuauflage des Elektroautos wird teurer in Deutschland

BYD bessert beim Seal nach, der sich vor allem im zweiten Halbjahr 2025 dank des Flottengeschäfts ganz passabel „verkauft“ hat.…

3. März 2026 | Jetzt lesen →

