Kia plant 2029 ein Flaggschiff-Elektroauto für den Volumenmarkt

Kia möchte 2029 ein neues Elektroauto auf den Markt bringen, welches sich an den Volumenmarkt richtet und gleichzeitig als Flaggschiff für die Marke fungiert. Es soll ein SUV werden, der den Fokus auf Familien legt, eine Kernzielgruppe von Kia.

Details zu diesem Modell gibt es noch nicht, aber Kia möchte sein Lineup bis 2030 von aktuell 11 auf 14 Elektroautos ausbauen und neben dem günstigen Modell ist dieser SUV eines der drei neuen Modelle. Ich verstehe es so, dass man einen eher klassischen SUV in der Größe des EV6 plant, der gegen das Tesla Model Y antritt.

Kia hat zwar einen Elektro-SUV mit klassischer Optik im Angebot, aber das ist der große EV9, der EV6 ist eher eine Mischung aus Limousine und SUV. Optisch richtet er sich aber nicht an SUV-Kunden. Gezeigt hat Kia das neue Modell bisher noch nicht, aber es dauert noch ein paar Jahre, vor 2027/2028 rechne ich nicht damit.