Kleinanzeigen jetzt in ChatGPT: So verändert KI die Suche

Das Unternehmen Kleinanzeigen ermöglicht die Suche nach Inseraten direkt über ChatGPT.

Kleinanzeigen ist nach eigenen Angaben ab sofort direkt in ChatGPT verfügbar. Nutzer können Suchanfragen im Dialog mit der KI formulieren und erhalten passende Angebote aus dem Bestand der Plattform. Neben der klassischen Filtersuche soll damit eine zusätzliche Zugriffsmöglichkeit entstehen.

Die KI verarbeitet auch unklare oder kombinierte Anforderungen und verknüpft diese mit verfügbaren Inseraten. Laut Unternehmensangaben fließen dabei individuelle Kriterien wie Produktmerkmale, Standortfaktoren oder infrastrukturelle Aspekte in die Auswahl ein.

Kleinanzeigen setzt auf KI-Suche mit 58 Millionen Anzeigen

Nach Angaben von Kleinanzeigen greift ChatGPT auf durchschnittlich mehr als 58 Millionen aktive Anzeigen zu. Die KI soll komplexe Zusammenhänge erkennen und Suchende gezielter mit Anbietern zusammenführen als herkömmliche Stichwortfilter.

Zum Datenschutz teilt das Unternehmen mit, dass nur für die Suche notwendige Informationen wie Begriffe oder Ortsangaben übertragen werden. Kontodaten, private Nachrichten und Profildetails bleiben demnach auf der Plattform.

Ich halte die Integration für einen konsequenten Schritt, da die dialogbasierte Suche die Nutzung deutlich vereinfachen kann. Das werde ich bei meiner nächsten Kleinanzeigen-Nutzung auf jeden Fall einmal ausprobieren.

Kleinanzeigen kooperiert mit Uber: Lieferung in 90 Minuten geplant

Die Plattform Kleinanzeigen plant laut einem App-Hinweis eine neue Lieferfunktion in Kooperation mit Uber Direct. In der App ist ein…

16. Februar 2026 | Jetzt lesen →

