Kodi 22 steht kurz vor der Fertigstellung: Das ist jetzt neu

Die Kodi Foundation hat den ersten Release Candidate von Kodi 22 „Piers“ veröffentlicht und nähert sich damit der finalen Version.

Nach der zweiten Beta konzentrierten sich die Entwickler vor allem auf Fehlerkorrekturen und den Feinschliff neuer Funktionen. Einige Probleme bestehen weiterhin, betreffen laut Projekt aber überwiegend neue Funktionen. Ein Termin für die endgültige Veröffentlichung wurde nicht genannt.

Kodi 22 „Piers“ verbessert HDR, Blu-ray und Gaming

Zu den wichtigsten Neuerungen gehört die überarbeitete Videowiedergabe. Kodi unterstützt jetzt unter anderem HDR-Overlays und UHD-PGS-Untertitel. Auch die Farbdarstellung von Untertiteln wurde verbessert. Die Multimedia-Bibliothek FFmpeg wurde auf Version 9.0.2 aktualisiert.

Bei Blu-rays soll die Erkennung von Filmen und Serienepisoden zuverlässiger funktionieren. Dazu kommen Verbesserungen bei der Medienbibliothek, der Navigation und der Verarbeitung von Wiedergabelisten.

Weitere Neuerungen im Überblick:

RetroPlayer erhält Shader-Unterstützung, neue Skalierungsoptionen, RetroAchievements und eine Cheat-Engine.

Android unterstützt Deep Links und behebt verschiedene Probleme bei der Medienwiedergabe.

Für LG-Fernseher mit webOS wurden unter anderem Audioprobleme unter webOS 26 behoben.

Die PVR-Funktion erhält Fehlerkorrekturen, darunter eine Anpassung für elektronische Programmführer über das Jahr 2038 hinaus.

Erste Grundlagen für WebAssembly-Unterstützung wurden integriert.

Daneben wurden zahlreiche Fehler bei Netzwerkfreigaben, Add-ons, der Benutzeroberfläche und verschiedenen Betriebssystemen korrigiert. Auch eine Sicherheitslücke im UPnP-Dateiserver wurde geschlossen.

Der Release Candidate steht auf der Kodi-Downloadseite im Bereich „Prerelease“ bereit. Die Entwickler empfehlen ausdrücklich, vor der Installation ein Backup anzulegen. Unter Linux kann es weiterhin zu Darstellungsproblemen bei HDR-Inhalten kommen.

Wer Kodi täglich auf seinem Hauptgerät verwendet, dürfte mit der stabilen Version besser fahren. Für experimentierfreudige Nutzer bietet RC 1 dagegen bereits einen recht umfassenden Einblick in die kommende Generation des Mediencenters.

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