Kommt Avatar 4? Das ist „sehr wahrscheinlich“

Avatar 1 ist bis heute der erfolgreichste Film aller Zeiten, danach folgt das Finale der Avengers und dann kommt auch schon Avatar 2 auf dem dritten Platz. Avatar 3 ist auf Platz 16 zu finden, war also durchaus beliebt im Kino, kommt aber nicht an den gigantischen Erfolg der ersten Filme heran. Daher ist Avatar 4 auch nicht sicher.

Im Rahmen der Saturn Awards wurde James Cameron jetzt direkt zu Avatar 4 vor Ort gefragt und auch wenn dieser den nächsten Film noch nicht offiziell bestätigen wollte, vermutlich möchte man das in anderer Form machen, so gab es dennoch an, dass es „sehr wahrscheinlich“ sei. Möglicher Kinostart wäre im Dezember 2029.

