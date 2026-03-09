The Last of Us 3: Das Finale ist jetzt in Produktion

Gaming

Ab sofort wird in Vancouver die dritte Staffel von The Last of Us gedreht und die Dreharbeiten sollen sogar bis November anhalten. Die neue Staffel könnte auch das große Finale der Serie werden, wie HBO selbst vor einer Weile angedeutet hat.

Keine Staffel 4 für The Last of Us

Es war von Anfang an klar, dass man das zweite Spiel nicht in eine Staffel packen kann, aber man wollte es nicht nur auf zwei Staffeln strecken, denn eine vierte Staffle galt lange Zeit als sicher. Aber die zweite Staffel kam nicht mehr so gut an.

Die dritte Staffel wird jetzt also die Sicht von Abby aus dem Spiel erzählen und dann, falls man wirklich nicht weitermacht, am Ende auch das Finale, was ich jetzt nicht spoilern möchte. Das könnte man alles durchaus in eine Staffel packen, aber das wird sportlich und da müsste man schon 10 oder mehr Episoden planen.

Mich persönlich hat man mit der zweiten Staffel etwas verloren, obwohl The Last of Us (beide Teile) eines meiner Lieblingsspiele ist. Vor allem Ellie ist komplett falsch besetzt, aber ich bin gespannt, ob die dritte Staffel daher besser wird, da sie aus einer anderen Perspektive erzählt wird und Bella Ramsey weniger vorkommt.

The Last of Us geht wohl weiter

Worauf ich aber auch gespannt bin: Was macht man bei HBO, wenn man die Serie nächstes Jahr wirklich mit Teil 3 beendet, wir aber einen echten Teil 3 von Naughty Dog bei den Spielen, was sich ja immer mal wieder andeutet, bekommen? Das wird zwar noch einige Jahre dauern, aber wird man dann die HBO-Serie fortführen?

Warten wir aber zunächst mal die dritte Staffel ab, die nicht vor 2027 kommt, denn die Dreharbeiten dauern bis in den Winter. Ich rechne eher im Herbst 2027 damit.

Xbox 2024 Header

Neue Xbox ist „sehr teuer“ und „kommt ohne Exklusivspiele“

Microsoft kündigte letzte Woche mit Projekt „Helix“ die neue Xbox offiziell an, im Laufe der Woche (im Rahmen der GDC…

9. März 2026 | Jetzt lesen →

  1. Peter ☀️
    sagt am

    Meines Erachtens lag es nicht an daran, dass Ellie falsch besetzt wurde, sondern wie sie den Charakter in der Serie dargestellt haben.

    Ellie verhält sich in der Serie wie ein dummes pubertäres Kind und nicht wie eine halbwegs geerdete junge Erwachsene, dass auf Rache aus ist.
    Mal schauen ob sie die Lehren aus der 2. Staffel in die 3. mitnehmen und diesen pippi kacka Humor unterlassen.

    Antworten

